Fisicoculturista abusó de las proteínas y tuvo que ser sometido a esta dolorosa operación [VIDEO]

El mundo del fisicoculturismo estuvo cerca de perder a uno de sus miembros. Mediante la red social YouTube se dio a conocer la historia de Sean Tierney, un deportista de 34 años que tuvo que acudir de emergencia a un hospital minutos antes de participar en una competencia.

Todo su círculo cercano creía que Sean Tierney estaba sufriendo una apendicitis, pero en realidad era algo peor que se había ocasionado por la estricta dieta a la que se sometió para llegar en mejor forma al concurso de fisicoculturismo.

"Tuve mucha mucha suerte. Me dijeron que no me permitirían hacer ningún trabajo pesado o ir al gimnasio hasta después de seis meses", señaló Sean Tierney al portal Daily Mail luego de pasar por el quirófano.

"Solía ​​ir al gimnasio solo por un par de veces a la semana y veía personas que eran más grandes y más fuertes que yo y quería lucir así. Le pedí al actual Mr. Universo que me entrenara, es el mejor culturista del Reino Unido, y me dio consejos y me habló sobre la preparación de las comidas", agregó el fisicoculturista que está en boca de los usuarios de YouTube.

Sean Tierney, quien comenzó a competir en abril del 2017, realizó una dieta basada estrictamente en el consumo de proteínas, lo que le generó fuertes dolores abdominales con el pasar de los meses.

Horas antes de iniciar su performance empezaron las contracciones y tuvo que ser trasladado al hospital más cercano. Los síntomas que presentaba hacían suponer que era apendicitis, pero tras ser examinado, los especialistas señalaron que era algo peor.

Los doctores notaron que sus intestinos estaban torcidos. "Tuvieron que sacar todo, arreglar el desorden y coserlo de nuevo. Los médicos dijeron que tuve mucha, mucha suerte de no necesitar una bolsa de colostomía", señaló Sean Tierney, cuyo caso es viral en YouTube.

"El doctor dijo que las proteínas eran un problema porque necesitaba aumentar mis fibras. Tenía que ver con la cantidad de proteína que tenía y con el hecho de que realicé una dieta estricta por primera vez en mi vida y que mi cuerpo no estaba acostumbrado", sentenció el deportista.

Sean Tierney agregó que volverá a las competencias luego de su recuperación. "Los médicos pensaron que no podría competir otra vez, pero quiero hacerlo por mí mismo", finalizó.