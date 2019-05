Brilló con la Sub 17 y ahora entrena con el primer equipo de Alianza Lima [FOTOS]

De la selección peruana sub 17 al equipo principal de Alianza Lima. El combinado juvenil incaico dejó buenas impresiones en el último Sudamericano de la categoría que se desarrolló en nuestros país. A lo largo de las fechas empezaron a sobresalir algunos jugadores de la ‘bicolor’ y uno de ellos fue el arquero Massimo Sandi.

El golerovde 16 años fue uno de los baluartes en el esquema del técnico de la selección peruana sub 17 que dirigía Carlos Silvestri. Sus buenas actuaciones fueron claves en varios partidos del campeonato juvenil. Su nombre empezaba a sonar con fuerza fecha tras fecha, y ahora su club, Alianza Lima quiere seguir explotando sus cualidades y lo ha promovido al primer equipo que es dirigido por Víctor Reyes.

Este es un sueño que muchos quisieran vivir a una corta edad, Massimo Sandi participó de los trabajos junto a sus pares en el arco como lo son Ítalo Espinoza y el arquero titular de la selección peruana absoluta, Pedro Gallese. La experiencia de ambos guardametas serán claves en el crecimiento futbolístico del juvenil.

Sandi ya ha sumado minutos en el Torneo de Promoción y Reservas. Ahora le tocará trabajar duro para incrementar su nivel bajo los tres palos.

Con la selección peruana sub 17 fue titular indiscutible en todos los encuentros (9 partidos). En el torneo juvenil llegó a recibir 9 tantos, mientras que en tres partidos pudo mantener su arco en cero.

Eso no es todo, a esto debemos sumarle ahora que acaba de recibir el llamado de Nolberto Solano para integrar el segundo microciclo de la selección peruana sub 23 con miras a los Juegos Panamericanos 2019. Los entrenamientos comienzan este lunes 6 de mayo desde las 8:30 am.