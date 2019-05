Chelsea vs Frankfurt EN VIVO vía Fox Sports: primera semifinal de la Europa League

VER EN VIVO | Chelsea vs Frankfurt se ven las caras HOY ONLINE EN DIRECTO vía Fox Sports en el Commerzbank-Arena por la semifinal de ida de la Europa League 2019. El partido está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir el minuto a minutos y todas los goles a través de Larepublica.pe.

El Chelsea afronta la penúltima ronda de la segunda competición continental con la necesidad de ganar el título para asegurar la presencia en la Liga de Campeones, ante la falta de regularidad en la Premier League para confirmar la cuarta plaza.

Los dirigidos por el italiano Maurizio Sarri, rescataron un empate en Old Trafford ante el Manchester United. William es la gran duda en el once que no contará con Antonio Rudiger, quien se perdería la temporada por una lesión en la rodilla.

Por su parte, el Frankfurt llega a la ida de la semifinal tras un empate a cero en la Bundesliga ante el Hertha Berlín que dejó un mal sabor puesto que el equipo estuvo por debajo del nivel habitual de la temporada.

¡Será un partido de reencuentros!



➡️ El @ChelseaFC_Sp será nuestro primer rival de la @premierleague desde el 2006 (duelos oficiales).

➡️ Tendremos nuestra primera Semifinal Copa de Europa en 39 años.#SGEuropa #12gegen11 #SGECHE pic.twitter.com/V3VXhH4fSz — Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) May 1, 2019

“Si se ve la totalidad de la temporada hay razones para tener confianza. Hasta ahora en la Liga Europa no hemos decepcionado nunca. Naturalmente, necesitamos mejorar nuestro rendimiento. El Chelsea castigaría los errores que cometimos contra el Hertha”, señaló el entrnador Adi Hütter.

El partido del Chelsea vs Frankfurt por la ida de la semifinal de la Europa League está programado para las 14:00 horas en países como Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos y Perú.

En caso te encuentres en España y quieres seguir en directo este encuentro, deberás encender tu televisor a las 21:00 horas.

En Argentina, Brasil y Uruguay, este encuentro inicia a las 16:00 horas.

- Argentina: 16:00 horas.

- Brasil: 16:00 horas.

- Bolivia: 15:00 horas.

- Chile: 15:00 horas.

- Colombia: 14:00 horas.

- Ecuador: 14:00 horas.

- España: 21:00 horas.

- Estados Unidos: 14:00 horas.

- México: 14:00 horas.

- Paraguay: 15:00 horas.

- Perú: 14:00 horas.

- Uruguay: 16:00 horas.

- Venezuela: 15:00 horas.

¿Qué canal transmitirá el Chelsea vs Frankfurt EN VIVO por la Europa League?

Para poder seguir todas las incidencias del Chelsea vs Frankfurt EN VIVO por la ida de las semifinales de la Europa League, podrás recurrir a las señal de Fox Sports.

En Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, los amantes de la Europa League podrán ver el minuto a minuto del Chelsea vs Frankfurt a través de la señal de Fox Sports y ESPN.

Mientras tanto, en España podrán ver en directo el duelo vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

El único canal legal para ver el Chelsea vs Frankfurt es Fox Sports en Latinoamérica.

Argentina: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: Fox Sports 2 Brazil

Chile: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, Fox Sports 1 Chile

Colombia: Fox Sports Colombia, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Costa Rica: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

República Dominicana: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Ecuador: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

El Salvador: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Francia: RMC Sport 2, RMC Sport en direct

Alemania: DAZN, SRF zwei, RTL Television

Guatemala: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Honduras: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Italia: Sky Calcio 3, SKY Go Italia

México: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Perú: Fox Sports Peru, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

España: Gol

Reino Unido BT Sport 3, BT Sport Live

Estados Unidos: B/R Live, Univision Deportes

Uruguay: FOX Play Sur, Fox Sports Uruguay, Fox Sports Cono Sur

Venezuela: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

¿Dónde ver EN VIVO el Chelsea vs Frankfurt EN DIRECTO por la Europa League?

Si quieres disfrutar el Chelsea vs Frankfurt, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los futuros cracks del fútbol sudamericano. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE, solo tienes que entrar Gratis a LaRepublica.pe.

Chelsea vs Frankfurt EN VIVO por Europa League: posibles alineaciones

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Luiz, Christense, Emerson; Jorginho, Kanté, Loftus-Cheek; Pedro, Hazard y Giroud.

Frankfurt: Trapp: Abraham, Hasebe, Hinteregger; Gelson Fernandes; Da Costa, Rode, Gacinovic, Kostic; Jovic y Paciencia.

Chelsea vs Frankfurt EN VIVO por Internet: ¿dónde ver el partido EN DIRECTO ONLINE? | Fox Sports

Si quieres seguir Chelsea vs Frankfurt EN VIVO por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.