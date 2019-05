Gianluca Lapadula sorprende escuchando al Grupo 5, ¿será una indirecta para Perú? [VIDEO]

Gianluca Lapadula hizo noticia luego de reencontrarse con el gol el último fin de semana en el empate del Genoa 1-1 ante el Spal por la Serie A de Italia. Sin embargo, un hecho que ha llamado más la atención fue lo que sucedió esta mañana, una aproximación a nuestro país que incluye a un conocido grupo de cumbia.

Resulta que el delantero italiano de ascendencia peruana publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se lo ve manejando su automóvil mientras escucha las notas de una canción del Grupo 5. Rápidamente, el video tuvo repercusión en los hinchas de la selección peruana que se preguntas si es este un mensaje para Ricardo Gareca.

Recordemos que Gianluca Lapadula rechazó la opción de jugar por la selección nacional, convocatoria que hubiera sido posible ya que la madre del artillero es peruana, para tentar suerte en el conjunto de su país de nacimiento, Italia.

El artillero de 29 años atravesaba un buen momento cuando se le hizo el ofrecimiento, era goleador de la Serie B defendiendo la camiseta del Pescara. Ricardo Gareca, director técnico de la 'blanquirroja', incluso viajó a Italia para reunirse con Lapadula y su familia.

¿Qué canción del Grupo 5 escuchaba Gianluca Lapadula?

La canción que Gianluca Lapadula escuchaba en su automóvil se titula 'De ti no me olvidé' y es interpretada por la famosa orquesta de cumbia Grupo 5.

Parte de la letra habla de un amor perdido y ya olvidado, por lo que varios hinchas están considerando que se trata de un mensaje directo, aunque algunos especulan que el solo hecho de publicar este video ya es una muestra deque el delantero busca un acercamiento a nuestro país.

"No, de ti no me olvidé, me olvide de ese amor, amor que algún día te entregué. No, lo nuestro puede ser", recita parte de la canción. ¿Será un mensaje escondido por parte de Lapadula? Solo nos queda estar atentos a futuras aproximaciones.