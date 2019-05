La Bestia Negra: Ajax derrotó 1-0 de visita al Tottenham por Champions League

En este ‘Juego de tronos’ que es la Champions League donde todos buscan levantar la ‘Orejona’, el Ajax ha aparecido como un huracán dispuesto a llevarse a todo lo que está en su camino, incluyendo favoritos, técnicos o las apuestas para sentarse. Incluso al Real Madrid (en el paralelo de la serie de moda serían los Lannister). En la realidad incluso se está logrando más que la ficción con un equipo sin mucho presupuesto comparado con los ‘gigantes’, pero que lo equilibra con mística y el regreso del ‘fútbol total’ holandés.

La cantidad de víctimas se puede contar en galones. Cayó el Real Madrid, tricampeón de la Champions, también la Juventus que era un serio aspirante al trono con Cristiano como estrella en esa constelación. Pero ninguno de ellos pudo con el trabajo ordenado, con la explosión en el ataque y la asociación de pases que puede marear a cualquiera.

Una columna vertebral formada por Matthijs De Ligt, el capitán más joven de la historia en unas ‘semis’, un defensa infalible y que le suma juego, pasando por Frenkie de Jong –ya fichado por el Barcelona– que aparece como un deleite para los amantes del fútbol, sumándole la verticalidad y regates de David Neres, el brasileño de 22 años que seguro la próxima temporada saltará a otro club.

Pero este es el presente y el momento glorioso que no lo soñaba ni el propio técnico, y que los tiene en el cielo. Sueñan y no quieren despertar. Menos después del gol de Donny van de Beek (15’) –en posición adelantada, pero convalidado por el VAR– para un gol que vale oro. El Tottenham, el equipo inglés que llegaba a esta instancia después de 57 años, no tenía a los estelares Harry Kane –lesionado– o el coreano Son –suspendido– y sin ellos el poderío habitual.

El Ajax sometió a los ‘Spurs’ con la posesión (que llegó por momentos a 70%) y también con un juego brillante que lo pone como favorito a pesar de la diferencia en millones de dólares. Neres, en el complemento, casi sentenciaba el partido con un tiro que fue devuelto por el poste. La final aparece en el horizonte, a un paso que se puede dar el próximo miércoles 8 en Holanda.

Sin intimidarse ante ningún escenario ni rival, el Ajax se ha convertido en la ‘Bestia Negra’ de Europa. Ayer se vistieron para la ocasión, para mimetizarse con el papel que les sale tan bien. El trono puede ser suyo, aunque parezca impensado. La realidad también puede superar a la ficción.

Erik Ten Hag, DT del Ajax

“Una noche increíble, un resultado increíble. En la primera parte del partido, al menos, dominamos por completo. También marcamos un gol fantástico”.