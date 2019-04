Reyes: “Teníamos que mejorar”

Después de vencer a la San Martín y cortar una mala racha de 10 partidos sin celebrar, Alianza Lima ha vuelto a la tranquilidad. Víctor Reyes, por ahora técnico interino, rescata lo importante que ha sido ganar y pide dar la vuelta a la página después de la partida de Miguel Ángel Russo.

“Realmente luego del partido ante Inter fueron días difíciles en Alianza, porque el vestuario estuvo muy golpeado por los malos resultados. Pero teníamos que mejorar, sobre todo, en el tema anímico con este triunfo”, aseguró Reyes, que señala que está listo para asumir el reto de manera permanente.

“¿Si estoy preparado para quedarme en el puesto? Desde que estoy en el fútbol me preparé para asumir este reto y las personas que me conocen saben perfectamente que trataré de aprovechar todas las oportunidades. Uno siempre anhela dirigir a un equipo grande y yo me siento preparado”, señaló.

Sin embargo, la directiva viene analizando algunas opciones, entre ellas, el regreso de Pablo Bengoechea. Por su parte, Joazinho Arroé descartó los rumores de que se haya hecho una ‘camita’ a Miguel Ángel Russo. “Nosotros también nos preguntamos cómo se hace la ‘camita’, la gente no entiende que si nosotros perdemos, perdemos prestigio, perdemos dinero, le damos tristeza a la familia”. ❖