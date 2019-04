Tottenham: La increíble historia del gallo más famoso del fútbol mundial

Tottenham Hotspur Football Club, mejor conocido entre los aficionados simplemente como el "Tottenham de Inglaterra", se ha convertido en los últimos años como un referente del fútbol mundial gracias a sus encomiables participaciones en Champions League de la mano del delantero Harry Kane. Sin embargo, la mayoría desconoce detalles de la historia del club, como el significado de su emblema o del título "Spurs".

Es por tal motivo que no son pocos los que se sorprenden al conocer que el popular gallo que los blancos lucen en el pecho no es uno cualquiera: se trata de un gallo de pelea. Y es que el terreno donde se levantó la sede y estadio del club perteneció en el pasado a Sir Henry Percy, un noble que en vida se dedicó a su crianza. Por si no lo notaste, el gallo además no cuenta con cresta, pues a la antigua usanza inglesa se les cercenaba para facilitar su visión en combate.

Precisamente, el título de "Spurs" también viene de los gallos. En inglés el término hace alusión a los espolones que se les coloca en las patas antes de una pelea, cualidad que en nuestro país es conocido como "gallo de navaja" o "navajeros". ¿Alguien más pensó en el Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar?

Fue un 5 de septiembre de 1882 cuando un grupo de aficionados al cricket fundó la entidad con el nombre Hotspur FC ("espuelas calientes" en honor al noble de la Baja Edad Media) y más adelante se le añadió la ciudad "Tottenham" adelante. Ganaron su primera Copa FA en 1921 y el resto ya es historia deportiva.

Así fue como surgió el gallo más famoso del fútbol mundial, y ahora tienes algo curioso para comentar durante la apasionante previa de esta tarde.

El Dato

Tottenham enfrenta esta tarde al Ajax de Holanda por el pase a la final de la UEFA Champions League desde las 14:00 hora peruana en el Tottenham Hotspur Stadium. En la otra llave, Barcelona recibirá mañana a Liverpool a la misma hora en el Camp Nou. Sigue las incidencias de ambos partidos en vivo por LaRepública.pe.