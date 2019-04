Zlatan Ibrahimovic se burló de rival tras anotar un gol y lo buscó en los vestuarios [VIDEO]

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic sigue dejando ejemplos de su fuerte personalidad en la MLS (Major League Soccer). En esta ocasión, el ariete fue protagonista luego de burlarse de un rival tras marcar el gol en la victoria de su equipo, Los Angeles Galaxy.

A sus 37 años, el artillero sueco continúa generando polémica en el mundo del fútbol y en este arranque de la nueva temporada oficial del torneo norteamericano ha demostrado, también, estar en plena forma.

Ibrahimovic fue decisivo en el choque que su equipo derrotó al Real Salt Lake City con su gol en el minuto 78 que le daba los tres puntos al conjunto angelino. Pero la anécdota fue que durante todo el partido tuvo fuertes roces con el defensa nigeriano Onuoha.

Luego de anotar el gol del triunfo, el futbolista escandinavo se acercó al zaguero africano y le dedicó unos cuantos insultos. Sin embargo, no todo terminó ahí ya que tras el pitazo final, Zlatan fue en busca de Onuoha a los vestuarios.

Ibrahimovic acudió al vestuario visitante para saludar a sus rivales y cuando se puso al frente de Onuoha éste le retiró la mano. En las imágenes se ve cómo 'Ibra' no toma nada bien esta reacción y varios asistentes del conjunto de Utah no les queda otra que separar a los dos futbolistas.

👀 👀 👀



Zlatan goes to have a conversation with Nedum Onuoha in the #RSL locker room after #LAGalaxy's 2-1 win in Carson tonight. #MLS pic.twitter.com/Nc8ggQuQ9D