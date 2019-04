WWE Monday Night RAW EN VIVO: Alexa Bliss revelará los nombres para el Money in the Bank 2019

WWE Monday Night RAW | VER EN VIVO se disputa HOY desde las 7:00 pm (hora peruana) | EN DIRRECTO ONLINE GRATIS | vía Fox Sports 2 para toda Latinoamérica. Esta nueva edición se resolverá en el Rupp Arena de Lexington donde la excampaona femenina, Alexa Bliss, será la encargada de presentar los nombres de los luchadores masculinos y femeninos que pelearán por el maletín del Money inthe Bank 2019. Sigue ONLINE todas las incidencias por larepublica.pe.

Alexa Bliss será la gran protagonista del episodio de HOY lunes 29 de abril debido a que dará a conocer los nombres de las superestrellas que participarán en el evento en la tradicional lucha de escaleras pro el Money in the Bank 2019, el cual se desarrollará el próximo 19 de mayo y se disputarán además varios títulos de las dos marcas, Raw y Smackdown.

En la edición anterior del WWE Money in the Bank, los que se llevaron la victoria fueron Braun Strowman y Alexa Bliss. Braun Strowman y Alexa Bliss ganaron sus respectivas Luchas de Escaleras de Money in the Bank, y La Diosa interrumpió el debut individual de Ronda Rousey para canjear su contrato y convertirse en la nueva Campeona Femenil de Raw. Además, el Campeón WWE AJ Styles sobrevivió a una dura Lucha de Último Hombre de Pie ante Shinsuke Nakamura.

Por otra parte, la rivalidad entre el actual campeón de WWE, Seth Rollins, y el recientemente transferido AJ Styles por el título está en su mejor fase. Ambos luchadores mantienen una gran apreciación por el público y la expectativa se ha agigantado por la primera lucha oficial entre ellos en WWE.

En el evento también será vital el desarrollo del nuevo personaje de Bray Wyatt, el ex líder de “The Family Wyatt”. El personaje sobrenatural ha regresado a la empresa con una nueva faceta como conductor de un espacio infantil, pero su accionar es más que escalofriante.

Por último, pero no menos importante, la campeona indiscutible femenina Becky Lynch también buscará a Lacey Evans para concretar su lucha por el título femenino de RAW en Money in the Bank. El título de SmackDown será defendido la misma noche, pero ante Charlotte Flair.

¿A qué hora empieza WWE Raw en español Money in the Bank 2019?

RAW comenzará a las 7:00 p. m. (hora peruana); además, podrás seguir la transmisión de uno de los mejores espacios de la WWE Money in the Bank 2019 a través del portal web de larepública.pe. A continuación, te dejamos los horarios en el mundo.

México - 6:00 p. m.

Ecuador - 7:00 p. m.

Colombia - 7:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 7:00 p. m.

Bolivia - 8:00 p. m.

Venezuela - 8:00 p. m.

Paraguay - 8:00 p. m.

Argentina - 9:00 p. m.

Chile - 9:00 p. m.

Uruguay - 9:00 p. m.

Brasil - 9:00 p. m.

España - 2:00 a. m. (martes)

¿En qué canal ver HOY EN VIVO WWE Raw en español?

Para poder disfrutar de todos los pormenores del Monday Night RAW donde Alexa Bliss nombrará a los aspirantes al maletín de Money in the Bank 2019, podrás recurrir a la señal de Fox Sports 2 en Latinoamérica; USA Network en Estados Unidos, y MEGA en España.

¿Dónde ver HOY EN VIVO WWE Raw en español?

Para presenciar de uno de los mejores programas que tiene la WWE, en Perú, México, España y Estados Unidos puedes contratar en servicio de Movistar TV o DirecTV y seguir a los mejores luchadores del mundo. Asimismo, para ver la lucha libre EN VIVO ONLINE Gratis por Internet solo tienes que entrar en larepublica.pe.