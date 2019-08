Ajax da un gran golpe y vence al Tottenham en la primera semifinal de la Champions League [RESUMEN]

El Ajax volvió a dejar en claro que es el equipo revelación de la Champions League y venció al Tottenham en condición de visita en la ida de las semifinales, gracias a un tanto de Van de Beek, quien los dejó a un paso de la gran final de Madrid.



Van de Beek, con 22 años, se convirtió en el tercer goleador más joven en una semifinal de la Champions League. Su tanto fue un premio al descaro de un Ajax que juega disfrutando del fútbol y golpeó a un Tottenham que acusó las bajas de sus estrellas Harry Kane y Son.

Al cuarto de hora llegó el tanto de Van de Beek, de disparo cruzado, y poco después perdonaba el segundo pecando de individualista con Neres solo para marcar.

Los intentos del Tottenham crearon peligro solo en la cabeza de Toby Alderweireld en acciones a balón parado. En el minuto 78 Neres pudo sentenciar el pase a la final pero su zurdazo lo repelió el poste.

Segundo tiempo

90' El árbitro da 3 minutos adicional al Tottenham vs Ajax.87' Cambio en el Ajax. Sale Ziyech y entra Huntelaar

85' Otro centro de los ingleses que termina en las manos de Onana

80' El Tottenham sigue dominando; sin embargo, las más claras del partido han sido para el Ajax.

79' Doble cambio en el Tottenham, se van los dos laterales Rose y Trippier y entran Foyth y Davies.

74' Pochettino se muestra nervioso en el banquillo. Sabe que este resultado no favorece en nada al Tottenham.

72' Hasta el momento Van de Beek del Ajax es la figura del partido.

67' El segundo tiempo es dominado por el Tottenham, pero el Ajax está aprovechando sus pocas ocasiones.

65' Cambio en el Ajax, se marcha Schöne y entra Mazraoui.

63' Amarilla para Veltman por un claro agarrón sobre Dele Alli.

59' Sissoko comete falta a De Jong.

55' Primer intento del Ajax en el segundo tiempo.

52' Mejor el Tottenham en este inicio de la segunda parte. El partido está de candela.

50' Disparo de Alli, pero Onana la atrapa.

49' ¡Cómo empezó el segundo tiempo! Tottenham busca empatarlo desde el arranque.

46' Empezó la parte complementaria del compromiso.

Primer tiempo

45' + 5' Final del primer tiempo.

45' El árbitro dio 5 minutos adicionales.

43' Fuera de juego para el Ajax.

40' Cambio en Tottenham. Se ha ido Vertonghen y ha entrado Sissoko en su lugar

39' Vertonghen no puede continuar. Sigue sangrando.

36' Se reanuda el juego. Vertonghen es atendido en la banda

34' El juego sigue detenido, mientras que el belga se recupera.

33' Vertonghen está sangrando en el campo de juego.

30' Amarilla para Tagliafico. Primera tarjeta del Ajax.

29' La afición del Tottenham no deja de alentar.

27' Ahora el Tottenham parece animarse, avanza metros y llega con algo más de claridad.

24' Salva Lloris par el Tottenham. El Ajax está encendido en el primer tiempo.

20' Quiere despertar el Tottenham ,pero sigue impotente por detrás del balón que maneja a la perfección un Ajax que está siendo objeto de bastantes faltas

18' El Ajax va en búsqueda del segundo tanto. No cabe dudas que este es el equipo revelación de la Champions League.

14' GOOOOOOOOOOOL de Ajax.

10' Ajax vuelve a tener la posesión.

08' Está teniendo problemas el Tottenham con la salida de balón

06' El Ajax hace presión para complicar la salida de pelota del Tottenham.

04' Van de Beek hace una buena recuperación a favor de Ajax.

03' Primeros compases de tanteo del partido, donde el balón apenas sale del terreno de juego y en el que la primera aproximación de peligro ha sido a favor del Tottenham.

01' El árbitro pita y da inicio al Tottenham vs Ajax por la semifinal de la Champions League.

