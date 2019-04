Técnico del PSG advierte a Neymar tras incidente con aficionado en la Copa Francia

Thomas Tüchel, director técnico del PSG, le pidió a Neymar Jr mostrar más respeto luego del incidente con un aficionado después de perder en la Copa Francia frente a su similar del Rennes por penales (6-5), ya que se circuló un video en el que le propina un golpe a un hincha.

Cuando los futbolistas del conjunto 'parisino' subían a la tribuna por su premio consuelo (segundo lugar), el astro brasileño primero le quitó la mano a una persona que intentaba filmarlo con el móvil.

Neymar, frustrado, posteriormente soltó un golpe directo al simpatizante antes de seguir subiendo los escalones para recibir sus medallas. Cuando le cuestionaron al entrenador 'parisino' su opinión, el alemán respondió de manera tajante: "no me gustó, no me gustó nada".

Tüchel entendió que "no es fácil subir las escalera tras una derrota", pero insistió en que tras una caída "hay que ser respetuosos".

Si la comisión de disciplina de la Federación francesa entiende que Neymar propinó un golpe al espectador, aún sin ocasionarle heridas, podría caerle hasta ocho encuentros sin jugar.

Asimismo, si los jueces son más benevolentes y aprecian que hubo una tentativa de agresión, pero que no terminó de consumarse, el castigo podría reducirse a cinco partidos.