Universitario: Nicolás Córdova enciende la polémica con comentario sobre pisco peruano [VIDEO]

Luego del emocionante empate de Universitario de Deportes frente a Sporting Cristal, el entrenador chileno Nicolás Córdova hizo una pausa a su agenda para someterse a un divertido interrogatorio en el que se refirió a diversos temas deportivos y no deportivos.

Dejando de lado -momentáneamente- lo futbolístico, Nicolás Córdova reveló sus preferencias personales, momentos más resaltantes de su etapa como jugador e ídolos en el mundo, sin embargo, acaparó la atención de todos al responder acerca el origen del pisco.

El DT chileno sorprendió al reconocer que el pisco es peruano, aunque aseguró que los del sur poseen el vino. "El pisco es peruano pero el vino es chileno", manifestó el entrenador 'merengue' al 'Whatsfa de Fútbol en América'.

Pero no fue todo, además 'Nico' manifestó que su carrera como futbolista no compromete su éxito como cabeza del comando técnico. "Ser futbolista no te garantiza absolutamente nada, esto es una profesión (ser técnico) totalmente distinta", sostuvo.

Además, frente a su corta edad y el cargo que ejerce en Universitario, contó que tiene la capacidad de establecer normas de conductas a todos, incluso a los jugadores que tienen una edad cercana. "Los limites lo tienes que siempre marcar, soy entrenador no jugador (de 40 años), Germán Denis tiene 38 y nos llevamos bien", expresó Córdova.

Finalmente, Nicolás Córdova explicó las razones de su determinación al ubicar en la plaza titular del arco José Carvallo y no a Patrick Zubczuk.

"Tomo en consideración todo lo que veo, no lo que me pasó. No podría poner a Patrick por agradecerle lo que hizo el año pasado, ni a José porque tiene más experiencia. Los pongo o los saco por lo que muestran diariamente", sentenció.