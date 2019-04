El remo lucha contra la corriente

El remo en nuestro país parece que estuviera destinado a luchar contra la corriente, a los obstáculos que parecen del tamaño de un maremoto. Desde que nuestro país fue designado como sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, este deporte ha estado bajo una tempestad constante.

Mientras todas las disciplinas pusieron en marcha la construcción de sus respectivas sedes, la Federación Peruana de Remo (FPR) buscó por todos los medios que la pista de este deporte se realice en los humedales de Puerto Viejo. Sin embargo, por una serie de problemas judiciales que había sobre estos terrenos y el nulo apoyo de sus habitantes, no se llevó a cabo. Luego de varios meses, el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos anunció que Huacho era la sede elegida.

Los remeros festejaron porque todo hacía indicar que las aguas volverían a la calma, pero no fue así. Un problema administrativo por la compra de unos botes tipo coastal y un evento que se realizó –pero no de la manera que piden algunas autoridades– volvió a instalar la tensión en la FPR, lo cual llevó a que el presidente José Spihlmann y el tesorero Arturo Giampietri sean denunciados por la Dirección Nacional de Deporte Afiliado (DINADAF) ante el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte (CSJHD) y con ello la Federación de Remo perdió la subvención económica que le correspondía. Esto ha terminado perjudicando a los deportistas y su preparación para Lima 2019.

Ante este problema, Spihlmann conversó con La República y tras contar que ya dieron sus descargos ante la CSJHD, explicó lo sucedido, calificándolo de injusticia. “En enero de este año decidieron arrebatarnos la subvención económica que es de 1 millón 200 mil soles. El problema surge por la compra de cinco botes coastal a la empresa francesa Euro Diffusion’s, pero la entrega demoró porque tuvieron unos problemas judiciales. La compra fue por 41 mil euros, sin embargo, logramos una compensación por el percance y nos dieron un bote y la facturación llegó por 49 mil euros, pero esos 8 mil extras eran para beneficio del Estado, no que teníamos que pagarlo”.

Se pudo acceder a la factura con número FC 4720, donde figura que las embarcaciones que llegaron a La Punta, sede de la Federación, fueron 2 singles, 2 dobles pares, 2 cuádruple pares. Es decir, 6 botes en total. Un cuádruple par más de los originalmente comprado. Luego en la factura FC 4888 por 48.860.00 euros y con una nota de crédito por -7.907.15 euros, el cual hace un resultado de 41.952.85, que es el dinero pagado por los 5 botes. Ello explicaría por qué no coincide la facturación con la compra inicial.

Otra acusación que recae sobre los directivos de la FPR es sobre el Campeonato Nacional de Remo que se desarrolló en La punta, Callao, el 16 de diciembre del 2018. Para este evento la federación recibió 7 mil soles por parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Sin embargo, para la DINADAF este evento nunca se realizó y para ellos se trató de un “evento de confraternidad”.

Ante ello, Spihlmann dio su descargo: “Las condiciones del mar de La Punta estuvieron terribles. Las reglas internacionales del deporte aseguran que ante un percance de esta naturaleza hay que salvaguardar la seguridad de los deportistas. Originalmente, la competencia era en botes de 8 personas que son muy largos y delgados: 21 metros de largo por 80 centímetros de ancho, debido a eso, solo se puede remar en aguas tranquilas, de lo contrario, se parten. El día de la competencia el mar estaba con olas de más de 2 metros, por lo que era muy peligroso para los bogas y el bote embarcarse, ya que podía haber un accidente. Debido a esas circunstancias, el Comité Organizador de Regatas y el Colegio de Árbitros deciden cambiar el tipo de embarcación o bote a embarcaciones de 4 personas y de tipo coastal, especiales para esas condiciones de mar. En el evento hubo cinco metodólogos (inspectores del IPD) y ellos pueden constatarlo. Nos pidieron que devolvamos en dos días los 7.902 soles y lo hicimos”.

A su vez, el titular de este deporte señaló que Víctor Aspillaga, el director del DINADAF, busca desestabilizar a la Federación de Remo. “Nosotros no hemos cometido ni un delito. Lo que están buscando es que renunciemos a la FPR y el señor Aspíllaga está detrás de todo esto. El IPD no nos hace caso y muy fácil aceptaron que nos denuncien”.

Además, José Spihlmann explicó cómo están apoyando a los remeros para que continúen con su preparación. “En estos momentos tenemos el respaldo de nuestros dirigentes, de la Municipalidad de La Punta y de las empresas privadas que están apoyando a nuestros remeros. Esa es la razón por la que en los Juegos Sudamericanos de Playa que se realizaron en Rosario, Argentina, se pudo enviar solo a Álvaro Torres, quien obtuvo la medalla de oro”.

Por último, el titular de la Federación de Remo mostró su disconformidad por la realización de la pista de remo en Huacho para los Juegos Panamericanos Lima 2019. “Nosotros no tenemos comunicación con la COPAL. Sé que extraoficialmente lo harán en Huacho, pero con ello será el único deporte que no tendrá infraestructura en el futuro”.

DINADAF responde

El DINADAF, ente que fue creado en el 2017, tiene entre sus funciones la de planificar, organizar, conducir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades orientadas al desarrollo del deporte afiliado en el país, así como proponer y ejecutar las políticas, estrategias y acciones del deporte organizado. Eso explica por qué está involucrado en este enfrentamiento con la Federación de Remo. Era fundamental escuchar los argumentos del director de esta entidad, Víctor Aspíllaga, quien explicó por qué habrían cometido una infracción los directivos de Remo.

“La Federación Peruana de Remo realizó compra de los botes coastal empleando subvención económica del 2017 a la empresa Euro Difussion’s, que se ubica en Francia. Un año después, el IPD realiza la corroboración selectiva y no encontró las embarcaciones. Durante ese lapso nunca hubo una comunicación de la FPR al IPD. Ellos pagaron por adelantado. Luego de la fiscalización realizada por el IPD, la Federación de Remo señaló que el proveedor francés no entregó los botes porque esta empresa estaba intervenida judicialmente. Por eso, el 18 de octubre del 2018 el IPD emite informe sobre las subsanaciones de observaciones emitidas por la FPR e indica que no es suficiente, y luego de ello se realiza la denuncia ante el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte”, señaló Aspíllaga.

Aspíllaga agregó: “Antes de eso, el 15 de febrero del 2019, el IPD recibió la sustentación de la FPR sobre la sustentación y llegada de los botes coastal, adjuntando una nueva factura del 25 de octubre del 2018. El IPD vuelve a realizar una corroboración selectiva (18/2/2019) y determina, mediante acta, que la factura FC 4720 del 3/10/2017 no coincide con los botes existentes, los mismos que fueron adquiridos con factura FC 4888 del 25/10/2018, procedentes de Canadá. Tras ello, el DINADAF, de acuerdo con el informe número 17–2019 de fecha 19/2/2019, concluye que los botes que se encuentran en el local de la Federación Peruana de Remo no corresponden al material deportivo cancelado con el presupuesto del año fiscal 2017”.

Aspíllaga también detalló qué pasó con el evento que organizó la Federación de Remo y que aparentemente no se llegó a realizar. “El IPD, a través de la DINADAF, entregó un dinero (7 mil 902 soles) a la Federación Peruana de Remo para un evento (que se llevó a cabo el 16 de diciembre del 2018) que iba a servir para una evaluación de los atletas con vistas a la preparación para los eventos del 2019. Pero el Comité de Métodos Técnicos de la DINADAF realizó una inspección del evento deportivo y constató que era un evento de confraternidad. La DINADAF advirtió (28-1-2019) el incumplimiento de la normativa vigente y pidió la devolución de los 7 mil 902 soles. La Federación de Remo devolvió el dinero el 6-2-2019. Nosotros estamos siguiendo la norma del artículo 98 de la ley número 28036 de la ley de Promoción y Desarrollo del Deporte (La incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos, avales y todo apoyo económico del Estado, de sus organismos autónomos o concedidos con cargo a los presupuestos del Estado es sancionada con la inhabilitación por cinco [5] años)”.

Por último, el representante del DINADAF, quien fue un remero que representó al país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, recalcó cuál sería la forma con la que la federación pueda volver a gozar de la subvención económica. “El señor Spihlmann y Giampietri pueden pedir licencia mientras se resuelve este caso. Asumiría el vicepresidente para reemplazar a Spihlmann y un vocal a Giampietri. De esa forma el dinero volvería a la Federación, mientras tanto, no”.

Spihlmann y Giampietri han sido notificados recién hace dos semanas sobre la denuncia en el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte (CSJDHD). Su caso todavía no tiene fecha de resolución y, mientras tanto, los remeros son los más perjudicados. El equipo de Remo viajó a Río de Janeiro para competir en el Sudamericano sin apoyo económico del IPD, cuando faltan menos de tres meses para el inicio de Lima 2019. ❖

Las cifras

1,2

mllns

es la subvención económica que recibe la FPR para sus deportistas.

5

años podrían ser suspendidos Spihlmann y Giampietri, directivos de la FPR.

Neuhaus: “Los deportistas no deben ser los afectados”

El presidente de la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus, opinó sobre los problemas administrativos que han enfrentado a la Federación Peruana de Remo y el DINADAF. “Es una pena que por temas administrativos se perjudique a los deportistas. Ellos no deben ser los afectados. Espero que el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte (CSJDHD) tome la mejor decisión”, señaló Neuhaus.

A su vez, se pronunció sobre la disconformidad del presidente de la FPR por la construcción de la pista de remo en Huacho. “Entendemos que no todos pueden estar en acuerdo, pero tuvimos varios problemas para encontrar una sede. Esto ya está aceptado por la Federación Internacional de Remo. Si bien la construcción es con material temporal, hablaremos con las autoridades para que pueda permanecer con el tiempo”.

Sebastián Suito

Presidente del IPD

“Sé que hay varios problemas en las distintas federaciones, pero ello deben de resolverlo de manera interna, el IPD no tiene los derechos de poder intervenir”.

