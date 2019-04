Lima 2019: deportistas visitaron colegio de La Victoria

A pocos días de los Juegos Panamericanos y Paranamericanos Lima 2019, en las escuelas se vive cada vez más el espíritu deportivo. Esta semana, estudiantes de primaria y secundaria recibieron a la destacada comitiva paradeportiva de Vóley sentado y al equipo nacional de Esgrima, jóvenes talentos que hicieron un alto a sus entrenamientos para compartir lo mejor de sus disciplinas en una inspiradora exhibición como parte de la campaña “Deportistas Top Perú en las Escuelas”.

Con la presencia de Susana Córdova, directora de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación (MINEDU) y Marcelo Barzola, director del colegio Túpac Amaru, los escolares vivieron una inigualable experiencia deportiva.

Susana Córdova, refirió “Tengo el agrado de comentarles la maravillosa noticia que el próximo 26 de Julio se inauguran los Juegos Panamericanos Lima 2019 y el día 23 de agosto se inauguran los Juegos Parapanamericanos. Muy pronto, Lima albergará a más de 41 países compitiendo en diversas disciplinas y hoy tenemos aquí a los héroes y heroínas que por primera vez en la historia de los colegios públicos de Lima Metropolitana, vienen a mostrarnos su talento”.

Además, la directora de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación rescató las experiencias de vida de los voleibolistas, recordando que ninguna discapacidad es limitante para hacer deporte: “Esperamos que en todas las escuelas se conozca el valor de los paradeportistas. Mujeres y hombres que dejarán en alto el nombre del Perú en los Juegos Parapanamericanos, Lima 2019 y no se olviden lo importante que es captar el mensaje de esfuerzo y dedicación que nos dejan como lección de vida”.

Carlos Agüero, Flor Arequipeño, Víctor Arias, Faustino Cuadros y Marcos Huaytalla, destacados paradeportistas de Vóley sentado lograron la atención y admiración de los estudiantes del Túpac Amaru dando a conocer las reglas y movimientos de una disciplina aún poco conocida, pero que formará parte de la fiesta internacional del deporte, Lima 2019 y además, será incluida también como disciplina en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019.

Flor Arequipeño, reveló su historia personal: “Yo soy de profesión psicóloga organizacional, cuando tenía la edad de 9 años tuve un accidente de tránsito que fracturó mis piernas y pelvis, pero no me rendí y seguí adelante con una serie de tratamientos. Mis ganas de volver a usar mis piernas para hacer deporte me impulsaron a nunca abandonar la terapia. El deporte me ayudó a seguir adelante, no se rindan nunca en la búsqueda de sus metas.”, finalizó ante la atenta mirada del alumnado.

El equipo nacional de Esgrima hizo gala de sus destrezas en la especialidad de espada y florete. Eduardo García, Fabián Huapaya, Hilary Aguilar, Cusi Rosales, Michela Somocursio y Cinthia Roldán, todos destacados medallistas, se mostraron muy complacidos por la acogida de la institución educativa y por la oportunidad de compartir su deporte con niñas, niños y adolescentes.

El equipo Top Perú fue creado por el Instituto Peruano del Deporte con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de preparación a los deportistas con mayor proyección de medallas en los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos, Lima 2019.

La campaña “Deportistas Top Perú en las escuelas” continuará visitando las instituciones educativas durante los próximos meses con exhibiciones que permitan acercar a los estudiantes a la dinámica deportiva, llevando el mensaje de una vida saludable.