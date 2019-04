La obra inconclusa de Miguel Ángel [Opinión]

Si Miguel Ángel fue uno de los artistas más alabados de la historia por la imponente bóveda de la Capilla Sixtina o el Juicio Final, del técnico argentino que lleva el mismo nombre se esperaba que sea el arquitecto de un proyecto serio al frente de Alianza Lima. Pero en cuatro meses pasaron de la ilusión a la depresión y a una rauda despedida de Russo, que el viernes dejó de ser el técnico blanquiazul de manera oficial.

10 partidos sin poder ganar, igualando la peor racha en los últimos doce años del club, fue el detonador para que el DT argentino decida rescindir el contrato con los íntimos y deje la obra inconclusa. Un técnico que llegó con un gran cartel -un caso parecido al de Luis Fernando Suárez en el 2015 en la ‘U’- pero que no pudo adaptarse a la idiosincrasia peruana, a los partidos en una complicada geografía: con calor, altura o en estadios poco prolijos. Tampoco supo conectar con un plantel que ya estaba prácticamente armado cuando llegó y con el que tuvo diferencias.

Pidió refuerzos pero ya no había presupuesto para contratar. La sonrisa de la primera conferencia de prensa, el aplauso de las tribunas se fue apagando. A pesar del público y repetitivo respaldo de la directiva, Russo dejó de sentirse cómodo. Pensaba encontrarse con otro escenario pero la realidad lo golpeó. A pesar de tener más de mil partidos dirigidos, de haber ganado la Copa Libertadores con Boca Juniors en el 2007 y triunfar también en Colombia, no pudo superar el contexto ni los problemas peruanos.

Igual eso no exime a Russo de su responsabilidad. Forzó una idea de juego con la que no conseguía resultados y no se adaptó al plantel que tenía para buscar soluciones. Alianza Lima estaba con las defensas bajas y eso queda demostrado con los 26 goles recibidos en 15 partidos (casi 2 por duelo). No repetir a los jugadores en la última línea e insistir por un solo volante de marca le terminó pasando factura.

En el ataque, Mauricio Affonso, la principal carta de los blanquiazules solo tiene tres goles. Antes de marcarle a Pirata FC -un partido que se dejan empatar sorprendentemente-, no anotaba desde el 3 de marzo. Cuando se lesionó, Gonzalo Sánchez y Adrián Ugarriza no estuvieron a la altura. Los problemas eran generales: una defensa indefensa a pesar de tener al arquero titular de la selección, una volante que no se termina de consolidar y un ataque que no hacía mucho daño.

Se salvaban de las críticas Kevin Quevedo, José Manzaneda y Wilder Cartagena, a quien incluso le dieron la cinta de capitán con 24 años. Algunos referentes incómodos por los pocos minutos que tenían tampoco ayudaban a un clima que se fue tensando hasta que el DT argentino decidió antes del duelo con Inter por la Libertadores que ese era su último partido.

“Yo principalmente no recuerdo una racha así, creo que no la tuve en mi carrera”, señalaba Russo después del clásico perdido en Matute donde no hizo ningún cambio, una decisión discutida pero que era un mensaje claro sin necesidad de palabras: esto es lo mejor que tengo. “Cada uno sabe lo que hizo y lo que está dejando de hacer”, señaló Pedro Gallese en una frase sobre el grupo que no se necesita decodificar.

Ahora, según señala la prensa argentina, se lo lleva un Huracán. Miguel Ángel no pudo terminar su obra aquí, ahora busca crear otra en un lugar diferente.