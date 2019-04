Russo tras dejar Alianza: "Hubo un hecho que me marcó y entendí que no había forma de seguir"

Luego de desvincularse de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo partió la noche del sábado desde el Aeropuerto Jorge Chávez rumbo a la Argentina. Sin embargo, antes de dejar suelo peruano conversó con la prensa para aclarar su salida del club de La Victoria. El DT de 63 años reveló la razón por la cuál decidió no continuar con el conjunto blanquiazul.

“Es algo que venía pensando, es decisión mía. Me voy contento con los jugadores y por el trato que me dio el club, especialmente con el administrador Renzo Ratto y el gerente deportivo Gustavo Zevallos. El fútbol tiene este tipo de situaciones. No tengo un club, no tengo otra oferta. He decidido este camino y nada más”, empezó Russo.

“Son decisiones que son personales. Hubo un hecho que me marcó y entendí que no había forma de seguir. No fue un hecho deportivo. Alianza es un club que va a tener un crecimiento constante y ojalá que se le aparezcan los resultados. Es un tiempo de adaptación. Se han hablado muchas cosas, es una decisión personal. Estoy bien con los dirigentes y jugadores”, añadió.

Durante estos últimos días se especuló mucho sobre las negociaciones de desvinculación de Miguel Ángel Russo con Alianza Lima. En el programa Fox Sports revelaron que el DT lanuceano habría presionado y amenazado a la dirigencia de Alianza Lima si no lo dejaban ir. Tras ser consultado sobre esta versión, Russo lo negó tajantemente.

“Cuando son cosas personales, el dinero no existe. Son otro tipo de situaciones. No mezclen las cosas. Todo el mundo va a hablar, pero solamente la gente que ha participado, sabemos cual es la realidad. El tiempo pone las cosas en su lugar”, concluyó.