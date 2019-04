Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO en la fecha 35 de la Liga Santander

Real Madrid visitará a Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por DIRECTV, Sky HD Movistar+) HOY domingo desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el partido correspondiente a la jornada 35 de la Liga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del compromiso vía LaRepublica.pe.

A cuatro fechas de terminar con la temporada de la Liga Santander, Barcelona se proclamó campeón con varios puntos de ventaja, sin embargo, la emoción no se ha terminado pues hay una pugna pendiente por el descenso, lo que hace al duelo entre Real Madrid y Rayo Vallecano como el más atractivo de la jornada.

Con la soga al cuello y remotas probabilidades de mantener la categoría, Rayo Vallecano asumirá el compromiso con la obligación de ganar para regar en la esperanza de la salvación y pelear hasta el final por quedar lejos de la zona de peligro.

Por lo cual, el cuadro liderado por Paco Jémez apelará a su condición de local para sacar ventaja frente al complicado club ‘blanco’, que llega con una importante baja (Karim Benzema) y varios cambios en el once, como la incorporación del portero Thibaut Courtois, Marcelo y Lucas Vásquez.

Mientras que en Vallecas se produciría el regreso del peruano Luis Advíncula, ausente durante las dos últimas fechas, la primera por sanción y la siguiente habría sido un castigo por el entrenador de Rayo Vallecano por provocar su expulsión en un partido anterior.

Por su lado, Zinedine Zidane espera sacar ventaja en todos los encuentros pendientes de la temporada para bosquejar lo que será la siguiente, y es que, a pesar que no tiene chance de lograr ningún título espera cerrar el periodo.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por la Liga Santander:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Isco, Marco Asensio.

DT: Zinedine Zidane

Rayo Vallecano: Alberto; Tito, Abdoulaye, Gálvez, Alex Moreno; Bebé, Medrán, Mario Suárez, Álvaro; Pozo, Trejo.

DT: Paco Jémez

Árbitro: González Fuertes

Estadio: Vallecas

Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO: guía de canales para ver la Liga Santander:

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España: Movistar+, beIN LaLiga, beIN Sports Connect España

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO: horarios para ver la Liga Santander:

México: 12:45 p.m.

Perú: 1:45 p.m.

Ecuador: 1:45 p.m.

Colombia: 1:45 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 1:45 p.m.

Bolivia: 2:45 p.m.

Venezuela: 2:45 p.m.

Paraguay: 2:45 p.m.

Argentina: 3:45 p.m.

Chile: 3:45 p.m.

Uruguay: 3:45 p.m.

Brasil: 3:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga Santander?

El emocionante encuentro entre Real Madrid vs Rayo Vallecano está programado para las 1.45 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 12:45 p.m.. Por su lado, en Chile, Argentina y Uruguay será a las 3:45 p. m. En España a las 8:45 p.m.

Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO: ¿qué canal pasará el partido por la Liga Santander?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso entre Real Madrid vs Rayo Vallecano por la Liga Santander deberás sintonizar la transmisión y señal de ESPN y Movistar+.

Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por Internet: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido de la Liga Santander?

Si quieres seguir en Internet el Real Madrid vs Rayo Vallecano, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.