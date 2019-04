Manchester United vs Chelsea EN VIVO: partidazo en Old Trafford por Premier League

VER EN VIVO | Manchester United vs Chelsea se enfrentan HOY ONLINE | EN DIRECTO vía DirecTV Sports | en el Estadio Old Trafford por la fecha 36 de la Premier League. El partido está programado para las 10:30 a.m. (hora de Perú); además, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

¿A qué hora juega el Manchester United vs Chelsea EN VIVO?

El Manchester United vs Chelsea, que será el encuentro por la jornada 36 de la Premier League, está pactado para las 10:30 a. m. (hora de Perú); asimismo, podrás seguir la transmisión a través de larepública.pe. A continuación, te dejamos los horarios alrededor del mundo.

- Argentina: 12:30 horas.

- Brasil: 12:30 horas.

- Bolivia: 11:30 horas.

- Chile: 12:30 horas.

- Colombia: 10:30 horas.

- Ecuador: 10:30 horas.

- España: 17:30 horas.

- Estados Unidos: 10:30 horas.

- México: 10:30 horas

- Paraguay: 12:30 horas.

- Perú: 10:30 horas.

- Uruguay: 12:30 horas.

- Venezuela: 11:30 horas.

¿En qué canal ver el Manchester United vs Chelsea EN VIVO?

Para poder seguir las incidencias del duelo entre Manchester United vs Chelsea, podrás recurrir al siguiente canal de TV: DirecTV Sports

Manchester United vs Chelsea EN VIVO: pronóstico y/o apuestas del partido

- Te Apuesto: 2.55 (Manchester United), 3.20 (Empate), 2.45 (Chelsea).

- Inkabet: 2.65 (Manchester United), 3.40 (Empate), 2.85 (Chelsea).

- Betsson: 2.65 (Manchester United), 3.45 (Empate), 2.80 (Chelsea).

- Bet365: 2.70 (Manchester United), 3.40 (Empate), 2.80 (Chelsea).

Manchester United vs Chelsea EN VIVO: alineaciones probables

Manchester United: David de Gea; Ashley Young, Matteo Darmian, Chris Smalling, Victor LindelöfLuke Shaw; Paul Pogba, Fred; Jesse Lingard, Andreas Pereira y Marcus Rashford.

Chelsea: Kepa; David Luiz, Azpilicueta, Emerson, A. Christensen; Jorginho, Kanté, R. Loftus-Cheek; Gonzalo Higuaín, Eden Hazard y Hudson-Odoi.

Manchester United vs Chelsea EN VIVO por Internet: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido? | DirecTV Sports

Si quieres seguir el Manchester United vs Chelsea EN VIVO por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.