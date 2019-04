Fleischman sobre Universitario: "Una vergüenza porque no hubo minuto de silencio por JJ Muñante"

“Es una vergüenza, sépanlo”, fueron las duras críticas de Eddie Fleishman hacia la directiva de Universitario de Deportes por no honrar a su exfigura, Juan José Muñante quien falleció el último martes 23 de abril. El periodista deportivo también tuvo duros comentarios contra la FPF al no otorgar un minuto de silencia en el duelo entre los ‘cremas y Sporting Cristal.

Fleischman fue enfático al llamar la atención a la FPF y a ambos clubes (Universitario y Cristal), pero aún más con el equipo ‘merengue’ donde Juan José Muñante ganó dos títulos nacionales.

“Me cuentan, porque vi el partido desde el pitazo inicial y no la antesala, que no hubo minuto de silencio por JJ Muñante, Si es así: ¡Es una vergüenza!. Dirigentes de la FPF y de los clubes (sobre todo la ‘U’ que fue su equipo) sépanlo: Es una vergüenza”, escribió el periodista deportivo en su cuenta de Twitter.

La otra cara de la moneda será el Pumas de la Liga MX, el club mexicano donde el ‘Jet’ Muñante fue figura entre 1975 y 1980. Los ‘Felinos’ homenajearán al exmundialista de la selección peruana con una camiseta personalizada donde aparecerá el rostro del peruano y un listón negro.

“Este domingo en el Estadio Olímpico Universitario, le rendiremos un sentido homenaje a Juan José Muñante, una de las grandes figuras de nuestra historia”, escribió el club azteca en su cuenta de Twitter.

