Inter-Juventus: El otro partido que se vivió desde las tribunas [FOTOS]

No cabe duda que la afición por el fútbol no conoce de límites. Y así lo demostraron los hinchas del Inter de Milan en la previa del partido que los enfrentaba al reciente campeón de la Serie A, Juventus de Turín, por la fecha 34 del torneo italiano.

En las proximidades del encuentro más esperado de la jornada en el Viejo Continente, los seguidores nero azurros no tuvieron mejor idea que cargar contra los jugadores de la Vecchia Signora con pancartas y mensajes alusivos a su eliminación en la UEFA Champions League.

De esta forma, el mítico Giuseppe Meazza se vistió de carteles enarbolando la victoria del Ajax holandés y la derrota de los dirigidos por Luciano Spalletti aun con la presencia del delantero portugués Cristiano Ronaldo, para quién también hubo mofas como era de esperarse.

Por ejemplo, algunos aficionados se las ingeniaron para levantar “orejonas” inspiradas en el limpiador de pisos de la marca “Ajax”, mientras que un enorme mosaico en la tribuna rezaba “Oops… You did it again” (Ups, lo hiciste otra vez) en clara referencia a la eliminación de Juventus en Liga de Campeones por segundo año consecutivo.

Y algún efecto habrá surtido, pues los locales abrieron el marcador a los 7 minutos del primer tiempo con una espectacular volea de Radja Nainggolan desde fuera del área.

Al final, el portugués se llevó el protagonismo del encuentro al sellar el empate al minuto 61 del complemento de un potente zurdazo rasante al primer palo del portero, y al mismo tiempo convertir el que sería su tanto número 600 a nivel de clubes.