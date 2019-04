Juega en la cuarta división de Argentina y vale cinco millones de dólares [VIDEO]

Franco Shea no es cualquier jugador de la cuarta división del fútbol argentino. El delantero, que hoy en día se encuentra en Midland de la Primera C, tiene una cláusula de rescisión de 5 millones de dólares. Este hecho ha despertado la curiosidad de los cibernautas, motivo por el que sj historia es viral en Facebook.

El jugador, que es noticia en Facebook, está a préstamo en Midland y su pase pertenece al Independiente. Al firmar su primer contrato profesional en junio del 2018 con el 'Rojo', decidieron cotizarlo en un alto valor para que a otros clubes le resulte difícil poner sus ojos en él.

"La verdad que tengo contrato hasta junio de este año. Yo llegué de muy chico a la institución, es donde crecí y sin dudas que es mi segunda casa", señaló Franco Shea sobre Independiente en una entrevista con el diario Olé.

En dicha conversación, el delantero del que todos hablan en Facebook sostuvo que le gustaría volver a Independiente. "Obvio que me gustaría volver. Es un club que me dio muchas cosas, algo que siempre llevo conmigo. Pero ojalá pueda regresar a Independiente y debutar en donde crecí", agregó.

Asimismo, contó que no le resultó difícil adaptarse al Midland y a la cuarta división del fútbol argentino. "La verdad que no me costó adaptarme porque mis compañeros me trataron muy bien desde que llegué. Además, le agradezco al club por haber jugado una Copa Argentina, que era un sueño. Pero también quiero resaltar que estamos en el Reducido y vamos a pelear por un ascenso", sostuvo Franco Shea.

Cabe señalar que a la hora que Franco Shea firmó con Midland, la gran mayoría de hinchas del Independiente festejaron que le hayan colocado una cláusula de rescisión por 5 millones de dólares. "¡Qué bueno que estemos empezado a cuidar nuestra cantera! A brillar, muchacho", escribió un seguidor del 'Rojo' en Facebook.