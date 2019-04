¡La llave más letal de la historia de la lucha!: Le cuenta el final de Avengers a su rival [VIDEO]

La fiebre por Avengers Endgame ha llegado a la lucha libre, se ha vuelto viral en Youtube un movimiento especial que promete convertirse en uno de los más devastadores de la historia.

Y no, no estamos hablando de una maniobra de riesgo inspirada en alguno de los famosos super héroes, así que no veremos un 'Chasquido de Thanos', ni 'Patada Stark', ni 'Thor Driver' o un 'Hulk Suplex', lo que se vio en un evento de lucha libre en Inglaterra es algo peor, algo que puede marcar a tu oponente de por vida.

El aspecto psicológico es algo muy importante en la lucha libre y el luchador británico Gene Munny no encontró mejor opción para sacar de sus casillas a Rocky Mac que contarle spoliers de Avengers: Endgame. El video de aquel momento ya está convirtiéndose en viral en Youtube.

Munny tenía sometido a Rocky Mac en el centro del ring con una palanca al brazo cuando se dirigió al público y le dijo: "Ayer vi Avengers: Endgame", para luego acercarse al oído de su oponente para decirle algo. Los fanáticos presentes entendieron rápidamente de que se trataba y más aún cuando vieron la airada reacción de Mac quien hizo de todo para zafarse de la llave.

El video que está en Youtube ya ha generado muchos comentarios que celebran la inventiva de Munny. Es indudable que la atención por el final de la saga cinematográfica de Avengers ha suscitado atención en todo tipo de personas pues hasta los luchadores más rudos sufren con los spoilers de la película más exitosa del año.