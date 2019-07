Chivas venció 2-1 al León por la fecha 16 del Clausura de la Liga MX [RESUMEN]

¡Sorpresa total! Un resultado inesperado se dio en la jornada 16 del Clausura de la Liga MX. El Estadio Akron, que estuvo repleto de hinchas rojiblancos, fue testigo de la victoria del Chivas de Guadalajara frente al León por 2 a 1. Pulido y Pérez fueron los encargados de desatar la locura en la hinchada del "Rebaño Sagrado". Sin embargo, a pesar del triunfo, las Chivas se encuentran eliminados del torneo, caso contrario al del León que, a pesar de haber perdido, continúa en la primera posición de la tabla, en carrera hacia el título.

El León Fútbol Club de Guanajuato llegaba al partido, no solo como el puntero del Torneo Clausura de México, sino con una racha de 12 victorias consecutivas. Mientras que su rival de turno, el popular Chivas, arribaba con 8 partidos consecutivos sin poder ganar. Como dato adicional, los de Guadalajara no ganaban desde el 16 de febrero, cuando se enfrentaron al Atlas como parte de la Jornada 7, y el León no perdía desde la Fecha 4, el 20 de enero para ser más exactos, cuando cayeron 1-0 con el Tijuana.

El encuentro mostró tres momentos distintos en el desarrollo del juego. El primer tiempo, sobre todo, fue para la visita, el León fue el encargado de generar los ataques, la mayoría con remates de fuera distancia, debido a la presión defensiva del rival. A pesar de los intentos, el marcador no se movió. Para el segundo tiempo, el conjunto local salió más motivado. De esta manera, a los 51 minutos, después de una asistencia de Isaác Brizuela, Michael Pérez ejecutaba un remate, con la derecha, desde el centro del área, mandando el balón al fondo de la portería. Era el 1 a 0 a favor del Chivas.

El primer gol, como era de esperarse, obligo a que el León salga a buscar el empate. Tan solo fueron necesarios cuatro minutos para que se concrete la igualdad. A los 55’, un centro al área, mal despejado por la defensa del Chivas, fue aprovechado por José Macías, quién, por medio de un remate, emparejaba el partido. Las revoluciones del partido, después del 1 a 1, no cesaron. Bajo ese contexto, a los 72 minutos, Miguel Herrera, luego de un contrataque, fue derribado en el área del León. Se decretó el penal y el delantero anotaba el 2-1.

El 'score' del partido, luego del segundo tanto del "Rebaño Sagrado", no se movió. De esta manera concluyó el juego, una victoria que solo ayuda en lo anímico al local, pues ya se encuentran eliminados. Por otra parte, el León, quién sigue en lo más alto de la tabla, se enfrenta en la siguiente jornada al Pachuca, otro equipo que viene luchando su pase para acceder a la siguiente fase.

Chivas vs León EN VIVO ONLINE: sigue el minuto a minuto del partido

Chivas vs León EN VIVO: alineaciones confirmadas

En 2 horas inicia nuestro partido.



¿Cómo, dónde y con quién lo verás?#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/5dF1jEQo2L — Club León (@clubleonfc) 28 de abril de 2019

En este partido se enfrentan dos equipos con panoramas totalmente opuestos; el ‘Rebaño Sagrado’ no sabe lo que es ganar en casa desde la jornada 7 cuando superaron 3-0 al Atlas. Antes del Chivas vs León han obtenido cuatro triunfos, tres empates y ocho derrotas en la Liga MX.

Este resultado le ha valido a la escuadra dirigida por Tomás Boy para ubicarse en los últimos cuatro puestos de la Liga MX (15°) con 15 unidades. Este partido es de puro trámite ya que el ‘Rebaño Sagrado’ ha quedado fuera de toda posibilidad de acceder a la liguilla final del Clausura, solo buscarán darle una alegría a su hinchada en su templo.

Mientras que los ‘Panzas Verdes’ afrontarán la penúltima fecha de la Liga MX con un panorama más alentador que el de su rival de turno. Antes del Chivas vs León, el cuadro manejado por Ignacio Ambriz arrastra 12 partidos seguidos ganados.

PUEDES VER América vs Santos Laguna EN VIVO ONLINE por el Clausura de la Liga MX



El León es el actual líder de la Liga MX con 38 puntos, cuatro más que el segundo en la tabla, el Tigres. En la última fecha los ‘Panzas Verdes’ les tocará recibir al Pachuca.

Chivas vs León: pronósticos y/o apuestas del partido por la Liga MX

Te Apuesto: Chivas (2.90), Empate (3.15), León (2.05)

Inkabet: Chivas (3.10), Empate (3.40), León (2.15)

Betsson: Chivas (3.10), Empate (3.45), León (2.13)

¿A qué hora juegan Chivas vs León HOY EN VIVO por la Liga MX?

Perú - 9:00 p.m.

Ecuador - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 9:00 p.m.

Bolivia – 10:00 p.m.

Venezuela - 10:00 p.m.

Argentina - 11:00 p.m.

Chile - 11:00 p.m.

Uruguay – 11:00 p.m.

México – 8:00 pm

¿Qué canal realizará la transmisión del Chivas vs León HOY EN VIVO por la Liga MX?

Para poder seguir EN VIVO ONLINE todas las incidencias del Chivas vs León por la fecha 16 del Torneo Clausra de la Liga MX, podrás recurrir a las señal de TDN y Univisión Deportes.

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el Chivas vs León por la Liga MX?

Si quieres disfrutar el Chivas vs León, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los futuros cracks del fútbol sudamericano. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE, solo tienes que entrar Gratis a LaRepublica.pe.

Horarios en el mundo para ver el Chivas vs León por la Liga MX

Perú - 9:00 p.m.

Ecuador - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 9:00 p.m.

Bolivia – 10:00 p.m.

Venezuela - 10:00 p.m.

Argentina - 11:00 p.m.

Chile - 11:00 p.m.

Uruguay – 11:00 p.m.

México – 8:00 pm

Liga MX: Chivas vs León EN VIVO ONLINE HOY por TDN

TDN

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Chivas vs León? | TDN

Si quieres seguir Chivas vs León Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.