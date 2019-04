En Fox Sports aseguran que Russo "chantajeó" a la directiva de Alianza [VIDEO]

Con Miguel Ángel Russo fuera de Alianza Lima, se empiezan a revelar detalles de cómo fueron los últimos días del entrenador argentino como en la interna ‘blanquiazul’. Ambas partes, directiva y el estratega por medio de su representante, resolvieron el contrato de mutuo acuerdo donde el club ‘íntimo’ salió beneficiado económicamente.

Russo fue oficializado por todo lo alto el 28 de diciembre del año pasado como nuevo DT de Alianza Lima, tomando la posta de Pablo Bengoechea luego de dos años. El extécnico del Millonarios FC llegó a La Victoria para plasmar sus ideas por toda la temporada de la Liga 1 2019, sin embargo cumplidos los 4 meses decidió dar un paso al costado tras no darse los resultados que esperaba.

Al no cumplir con el tiempo estipulado en el contrato que firmó en diciembre, el representante de Russo se reunió con la directiva aliancista y decidieron finalizar el mismo pagando una fuerte penalidad a favor del equipo de Matute.

“La directiva de Alianza y su empresario (de Russo) ceden 90 mil dólares de penalidad (por no cumplir su contrato)”, aseguró Peter Arévalo en ‘Fox Sports Perú’

En la mesa de debate también estuvo Carlos Univazo como invitado y secundó lo dicho por Arévalo con una frase lapidaria sobre cómo se resolvió el contrato de Russo.

“En la penúltima conversación Russo les dice déjenme ir porque yo no le encuentro la vuelta al equipo y por lo tanto sino no me dejan ir yo voy a seguir perdiendo y cuando me boten yo le voy a cobrar hasta el último centavo, a ese nivel de chantaje llegó Russo”, manifestó el comentarista deportivo.

Miguel Ángel Russo llegó a dirigir 15 partidos en Alianza Lima, de los cuales solo ganó 3, perdió 8 y empató en 4 ocasiones. El equipo blanquiazul recibió 26 y pudo anotar 18 veces.