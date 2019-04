‘Rafa’ a semifinales

El español Rafael Nadal clasificó a las semifinales del Trofeo Conde de Godó (Abierto de Barcelona) al derrotar al alemán Jan-Lennard Struff por un doble 7-5 en una hora y 42 minutos. Después de quedarse la semana pasada en las semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo, dio un paso más para lograr su decimosegundo título para la historia.

El número 2 del ránking mundial inició el cotejo con todo, rompiendo el saque de su rival en el cuarto juego y colocándose 4-1, pero Struff, 51 raqueta de la ATP, demostró por qué esta semana ha dejado fuera del torneo a dos cabezas de serie como el belga David Goffin y el griego Stefanos Tsitsipas.

Struff, que ayer cumplió 29 años y que se enfrentó por primera vez en su carrera al ‘rey de la tierra’, no se amilanó y mantuvo su saque con autoridad. Sin embargo, no pudo con Nadal. “Me voy contento porque he logrado una victoria con un rival complicado. Estoy contento por la actitud. Llevo una época sin encadenar torneos y cuantos más días esté en la pista, pues mejor”, dijo el español tras el triunfo. Hoy buscará una plaza en su duodécima final en Barcelona ante el austríaco Dominic Thiem, que superó al argentino Guido Pella.

No descansa

Para sorpresa de propios y extraños, tras conseguir su pase a semifinales en Barcelona, Nadal no descansó y fue a entrenar.

El español pidió pista de entrenamiento a la organización para pelotear al lado de Carlos Moyá y Francis Roig. Fueron 10 minutos en los que se dedicó a pegar derechas con Moyá de ‘sparring’. “Son sensaciones personales nada más. Simplemente para soltar el brazo un poco. No tiene mayor importancia. Quería ir a descansar después de soltar”, explicó.

Rafa coincidió con Juan Antonio Marín. El costarricense le pidió una fotografía con sus dos hijos, quienes lo siguen.❖