Tras la salida de Russo de Alianza: "Su trabajo es anticuado y alejado de la modernidad"

Este viernes se concretó la noticia que inició como un dato por confirmar dentro del periodismo deportivo local. Miguel Ángel Russo no va más al frente de la dirección técnica de Alianza Lima, los malos resultados y poca conexión con el plantel fueron los motivos para que argentino se aleje de la institución ‘blanquiazul’. Críticas le han llovido, y de distintos flancos, incluso un periodista deportivo de Colombia se animó a hablar de su trabajo y aseguró que “estaba alejado de la modernidad”.

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo del país ‘cafetero’, no tuvo reparos al criticar la labor de Miguel Ángel Russo teniendo en cuenta su paso por el Millonarios FC de Colombia.

“Russo es pasado. No tiene nada que ver con el mundo moderno. Futbolísticamente, ya pasó hace rato. El mundo cambió y él no cambió. Russo no es buen técnico y es anticuado”, comentó Vélez para Radio Ovación.

Miguel Ángel Russo logró dos títulos con el cuadro de ‘Los Azules’, una Liga y una Superliga de Colombia, sin embargo esto no fue motivo para que el periodista deportivo frene sus duros comentarios.

“En Colombia, Russo tuvo un título rarísimo. No merecía nada, llegó a última hora a la final. Su equipo estaba jugando mal y ganó porque hacer un gol es más fácil que jugar bien”

“Con Alianza se veía que no podía mejorar con lo de Bengoechea, porque si se quejaban de Bengoechea porque era defensivo, entonces iban a encontrar algo igual, pero más costoso, más caro (por el sueldo que percibió Russo)”, apuntó Carlos Antonio Vélez.

Debemos recordar que el estratega de 63 años estuvo al mando del Millonarios FC de Colombia en las temporadas 2017-2018. Luego llegaría al Perú esta temporada para ser el DT de Alianza Lima.