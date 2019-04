¿Pablo Bengoechea a un paso de llegar a Alianza Lima? Se filtra importante información

¿Vuelve a casa? Desde hace unas horas se está especulando el posible regreso de Pablo Bengoechea a Alianza Lima. Esto luego que Miguel Ángel Russo decidiera dar un paso al costado por motivos que hasta el momento se desconocen de forma oficial.

Pablo Bengoechea fue capaz de lograr lo que tanto quería el pueblo blanquiazul: alzar un título nacional luego de once largos años. Y por si fuera poco, al año siguiente se consagró con el subcampeonato.

Estas buenas cifras habrían servido para que la dirigencia de Alianza Lima piense en contar con los servicios de Pablo Bengoechea tras la salida de Miguel Ángel Russo.

De acuerdo con una publicación del diario Líbero, a "la Administración de Alianza Lima le agrada la posibilidad de tenerlo de vuelta, más aún tomando en cuenta que el actual plantel prácticamente fue armado por él, sin embargo, el tema no es sencillo".

El año pasado, Pablo Bengoechea no renovó contrato con Alianza Lima tras quedar campeón en 2017 y subcampeón en 2018. El uruguayo señaló que no firmó debido a un tema familiar y que no existía ninguna oferta laboral en su país.

Hoy en día, Pablo Bengoechea no dirige ningún equipo profesional y de esa forma cumplió con su palabra. El uruguayo se encuentra en su natal Montevideo cuidando a su familia.

Según señala Líbero, Gustavo Zevallos, iría hasta Uruguay para conversar con Pablo Bengoechea y presentarle un contrato atractivo.