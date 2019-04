Presidente del Lokomotiv se rinde ante Jefferson Farfán y le envía inesperado mensaje [FOTOS]

Jefferson Farfán sorprendió a muchos con su más reciente presentación con el Lokomotiv Moscú frente al Rostov por la Liga Premier de Rusia. La 'foquita' anotó dos goles y de esa forma le dio la victoria a los 'Ferroviarios' que marchan segundos en la tabla de posiciones con 46 unidades.

Los goles que anotó Jefferson Farfán le sirvieron para que sea elegido como el jugador del partido, pero también para ganarse un gran elogio por parte de Ilya Gerkus, presidente del Lokomotiv Moscú.

"¡Felicitaciones al Lokomotiv por una victoria importante! Y personalmente, quiero decir algunas palabras de elogio, ¡se las merecía por completo al gran Jefferson Farfán!", señaló el presidente del Lokomotiv a través de sus redes sociales.

"Ayer en el partido Rostov vs Lokomotiv, literalmente, disfruté de su juego. En cada uno de sus movimientos, reconocí a Jefferson Farfán, a quien ya nos hemos acostumbrado de su importante capacidad a lo largo de los años. Siempre es positivo y nunca se desanima. Hay momentos difíciles, pero este señor siempre está sonriente para mejorar. Lucha con gran esfuerzo tanto para el club como para la selección peruana", agregó el máximo representante del equipo en el que juega la 'foquita'.

Asimismo, Ilya Gerkus aprovechó la ocasión para revelar detalles inéditos sobre el momento en que Jefferson Farfán renovó su contrato con el Lokomotiv.

"Recuerdo la vez que volví a firmar un contrato con él (Jefferson Farfán) en junio pasado en Suiza. Él me dijo que a pesar de las tareas realizadas con el Lokomotiv y el acceso a la Copa del Mundo con la selección nacional, logró conseguir una mayor motivación para salir adelante. No se quejó de nada de lo futbolístico y ganó todos los trofeos. Las victorias de este tipo no se desaniman, sino que, por el contrario, son una inyección para hacer un trabajo más poderoso. Farfán es una persona muy positiva. Megaprofesional Y ayer, una vez más, dio a todos un estado de ánimo positivo. Jefferson, tú eres genial", finalizó el presidente de Lokomotiv.

Jefferson Farfán es considerado como una de las figuras principales del Lokomotiv. Hoy en día está a tan solo tres tanto de reptir los diez que hizo en la temporada pasada.

Lokomotiv de Jefferson Farfán marcha segundo con 46 puntos, a ocho unidades del Zenit de San Petersburgo, actual líder de la Liga Premier de Rusia.