Pedro Gallese sobre situación de Alianza: "Cada uno sabe lo que hizo y está dejando de hacer"

La derrota de Alianza Lima ante Internacional en la Copa Libertadores extendió la crisis de resultados en el equipo 'blanquiazul'. Pedro Gallese fue uno de los primeros jugadores en pronunciarse tras la nueva derrota y dejó un claro mensaje para sus compañeros.

El guardameta reconoció en conferencia de prensa, junto a Miguel Ángel Russo, que el equipo está muy afectado por la cantidad de partidos sin ganar; sin embargo, cuestionó la actitud de algunos elementos en el plantel.

“El grupo está golpeado. Cada uno sabe lo que hizo y ha dejado de hacer. Vamos a poner el pecho hacia esto que está pasando con el equipo y sacar adelante la situación”, afirmó Pedro Gallese, quien fue uno de los mejores en Alianza Lima ante Inter.

No es la primera vez que Gallese hace estas autocríticas. Luego de empatar a dos con Pirata FC el pasado sábado, el arquero 'íntimo' explicó el sentir de sus compañeros.“Todavía no sumamos de a tres, hay muchas desconcentraciones. Cuando no se dan los resultados hay preocupación, solo nos queda conversar y cambiar eso”.

Alianza Lima jugará este domingo ante la San Martín en Matute por la fecha 11 de la Liga 1. Víctor Reyes podría dirigir a los íntimos, si la salida de Miguel Ángel Russo se confirma en las próximas horas.