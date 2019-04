Melgar vs Palmeiras EN VIVO: partidazo por el Grupo F de la Copa Libertadores

VER EN VIVO | Melgar vs Palmeiras HOY ONLINE EN DIRECTO vía Fox Sports 2 | en el Estadio Monumental de la UNSA por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2019. El partido está programado para las 9:00 p.m. (hora peruana), además, podrás seguir el el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles a través de Larepublica.pe.

El Melgar vs Palmeiras, que será el encuentro por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2019, está pactado para las 9:00 p. m. (hora de Perú). Asimismo, podrás seguir la transmisión a través de larepública.pe. A continuación, te dejamos los horarios alrededor del mundo.

México - 9:00 p.m.

Ecuador - 9:00 p.m.

Perú - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

Bolivia - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Argentina - 11:30 p.m.

Uruguay - 11:00 p.m.

España - 04:00 a.m. (viernes 26 de abril)

Para poder seguir las incidencias del duelo entre Melgar vs Palmeiras, podrás recurrir al siguiente canal de TV: Fox Sports 2.

