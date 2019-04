Hansell Riojas: “Miguel Ángel Russo no se ha despedido de nosotros” [VIDEO]

Hansell Riojas fue uno de los jugadores de Alianza Lima que conversó con la prensa tras la derrota por 1-0 ante Inter de Porto Alegre que decretó la eliminación en la Copa Libertadores 2019 y las remotas opciones para un cupo a la Copa Sudamericana. El defensa blanquiazul dio sus primeras sensaciones tras sumar la cuarta derrota consecutiva en el torneo internacional.

“Es algo complicado lo que estamos pasando, no se nos están dando los resultados, hay partidos que hemos jugado bien y no nos alcanzan, hay partidos que hemos jugado mal y nos ha ido peor. Tenemos que salir de este mal momento y esperemos que sea pronto”, dijo Riojas a Fox Sports.

Acto seguido, el central blanquiazul fue consultado por una presunta salida del técnico Miguel Ángel Russo quien se habría despedido del plantel. Durante la mañana de este miércoles, llegó información desde Argentina que tendría una oferta real de un club e incluso ya tendrían su reemplazante en La Victoria.

“No se ha despedido de nosotros, no sabemos del tema porque el día del partido no leemos las redes. Además, últimamente nos están atacando mucho y hemos tomado la decisión de no hacer caso. Así que por ese lado no sabemos nada, mañana tenemos entrenamiento y cualquier cosa nos dirán”, agregó.