Leroy Sané anotó el segundo gol en el Manchester United vs Manchester City, clásico de la ciudad que se desarrolla en Old Trafford por la fecha 31 de la Premier League.

Sane doubles Manchester City's lead with a nice shot, to make Manchester United 0-2 Manchester City !!! Could De Gea do it better ? 🤔😲⚽️👏 #PL #MUNMCI #ManchesterDerby #goals #highlights pic.twitter.com/Lu1BgmojzO