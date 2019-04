Manchester United vs Manchester City: Bernardo Silva pone el 1-0 tras gran combinación

Bernardo Silva convirtió el primer gol del Manchester United vs Manchester City, derbi de la ciudad que se jugó en Old Trafford por la jornada 31 de la Premier League. El delantero recibió un pase e ingresó al área para sacar un soberbio remate con su pierna izquierda y decretar el 1-0.

Cuando el reloj marcaba los 53 minutos del segundo tiempo, el Manchester City continuó con su filosofía de juego y trasladaba el balón hasta lograr un espacio vació en las líneas del Manchester United, situación que ocurrió y fue bien aprovechado por Bernardo Silva.

El atacante portugués de 24 años, tal y como se aprecia en el video compartido en YouTube, estuvo solo por el lado derecho el del campo e hizo una diagonal para perfilarse y realizar un disparo con su pierna más hábil.

Una vez que ingresó al área, el habilidoso futbolista del Manchester City amagó a un defensa del Manchester United para rápidamente sacar un zurdazo y batir al guardameta español David De Gea, quien pese a que se lanzó no pudo alcanzar el balón. Con este resultado, los dirigidos por Pep Guardiola regresan al primer lugar de la Premier League.

It's Bernardo Silva's goal to make Manchester United 0-1 Manchester City and put Manchester City to the top of the Premier League table again ! 👏😲⚽️ #PL #MUNMCI #goals #highlights pic.twitter.com/vxCxiZ0oLr