Rosario Central vs Universidad Católica EN VIVO: Mira aquí el partido de la Copa Libertadores

Rosario Central vs Universidad Católica EN VIVO ONLINE | STREAMING GRATIS VÍA FACEBOOK | Rosario Central recibe a la Universidad Católica HOY miércoles 24 de abril a partir de las 17:15 horas (Perú) por la jornada 5 del Grupo H de la Copa Libertadores 2019 desde el Estadio Gigante de Arroyito. Si quieres ver fútbol en vivo gratis, puedes ingresar a la web del diario La República, donde te mantendrás informado sobre el pronóstico, resumen, goles y jugadas polémicas de este y otros partidos internacionales.

La Universidad Católica quiere da un paso crucial para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores al visitar a Rosario Central, equipo que marcha último en el Grupo H y que está obligado a ganar para conseguir un cupo a la Copa Sudamericana.

Con dos victorias y dos derrotas, la Universidad Católica busca sumar de a tres ante Rosario Central para llegar más tranquilo al duelo contra Gremio, equipo que también está luchando por el segundo puesto del Grupo H.

"Para nosotros es bastante importante sacar un buen resultado de visitante. Rosario Central es un equipo que juega bien, que trata de cuidar el balón con jugadores muy aguerridos. Tenemos que hacer las cosas lo mejor posible, cometer pocos errores y tratar de sacar un buen resultado" señaló el delantero Duvier Riascos.

La Universidad Católica reservó a varios de sus titulares en la victoria del fin de semana pasado por 2-1 sobre Palestino, resultado que le sirvió para continuar como líder del Torneo Nacional.

Por su parte, Rosario Central no ha sumado ninguna victoria en lo que va de la Copa Libertadores 2019. Su regreso al torneo continental se ha convertido en toda una pesadilla ya que ni ganando sus últimos partidos podría clasificar a la siguiente fase.

"Hacen falta jugadores con personalidad para jugar, así que voy a poner al que me demuestre que está en condiciones. Vamos a darle importancia a estos partidos sabiendo que no hay futuro, que hay que ganarlos, no nos sirve otro resultado. Vamos a jugar en nuestra cancha, con nuestra gente", manifestó el DT de Rosario Central previo al duelo contra Universidad Católica.

Cabe señalar que el líder del Grupo H de la Copa Libertadores 2019 es el Libertad con 12 puntos, los cuales le aseguran un boleto a los octavos de final. En segunda posición se ubica la Universidad Católica con 6 unidades. En la tercera casilla está Gremio con 4 puntos y en última posición está Rosario Central con solo un punto.

Rosario Central vs Universidad Católica: Pronóstico de apuestas deportivas

Rosario Central se encuentra en una de sus peores participaciones en la Copa Libertadores de toda su historia, ya que solo han sumado 1 punto de 12 posibles. Viene de perder por 3 a 1 con Gremio en condición de visitante.

Con esta derrota siguen en el último lugar del Grupo H con 1 punto y su objetivo solo está puesto en una clasificación a la Copa Sudamericana.

Mientra tanto, la Universidad Católica de Chile viene de perder por 3 a 2 ante el sorprendente Libertad en condición de local. A pesar de ponerse en ventaja en el partido, los dirigidos por Quintero acabaron perdiendo ante un rival que fue muy efectivo.

Con esta derrota se mantuvieron en el segundo lugar del Grupo H con 6 puntos; sin embargo, deberá lograr una victoria que lo mantenga como serio candidato a la clasificación a la siguiente fase de la Libertadores.

El nivel mostrado por la Universidad Católica es mucho mejor que la de Rosario Central. Por este motivo, el pronóstico de Rosario Central Vs Universidad Católica respaldará a la victoria del equipo visitante o empate.

Rosario Central vs Universidad Católica: Posibles alineaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri, Alfonso Parot; Leonardo Gil, Néstor Ortigoza, Fabián Rinaudo, Jonás Aguirre; Maximiliano Lovera y Fernando Zampedri. DT: Diego Cocca.

Universidad Católica: Matías Dituro; Stefano Magnasco, Germán Lanaro, Benjamín Kusevic, Juan Cornejo; César Fuentes, Luciano Aued, César Pinares; José Pedro Fuezalida, Edson Puch y Diego Valencia. DT: Gustavo Quinteros.

Rosario Central vs Universidad Católica: Horarios en el mundo

- Argentina: 19:15 horas.

- Brasil: 19:15 horas

- Bolivia: 18:15 horas.

- Chile: 18:15 horas.

- Colombia: 17:15 horas.

- Ecuador: 17:15 horas.

- España: 00:15 horas del 25 de abril.

- Estados Unidos: 17:15 horas.

- México: 17:15 horas.

- Paraguay: 18:15 horas.

- Perú: 17:15 horas.

- Uruguay: 19:15 horas.

- Venezuela: 18:15 horas.

Rosario Central vs Universidad Católica: Guía de canales en el mundo

- Argentina: Fox Sports 2.

- Brasil: Fox Sports 2.

- Bolivia: Fox Sports 2.

- Chile: Fox Sports 2.

- Colombia: Fox Sports 2.

- Ecuador: Fox Sports 2.

- Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

- Paraguay: Fox Sports 2.

- Perú: Fox Sports 2.

- Uruguay: Fox Sports 2.