¿Se canceló el homenaje de Alianza Lima a Paolo Guerrero? Aquí la verdad [VIDEO]

Todo estaba programado al milímetro para recibir al hijo que alguna vez dejó su hogar para hacerse de un nombre en el mundo. Paolo Guerrero enfrentará esta noche a su amado Alianza Lima por Copa Libertadores 2019. La directiva victoriana tenía pensado hacerle un homenaje al ‘9’, al ser un ídolo de la selección peruana que es hincha confeso de la ‘blanquiazul’. Sin embargo, el panorama ha cambiado y este gesto ya no se daría en cierta forma.

Paolo Guerrero se formó en la inferiores de Alianza Lima, no llegó a debutar con el club ’íntimo’ al ser vendido en su adolescencia al Bayern Múnich. Fue en el club ‘bávaro’ donde terminó su formación y afinó su potencial goleador. Luego, la historia todos la conocen, el delantero peruano se convirtió en artillero, referente, ídolo y capitán de la selección peruana. Hoy con los colores del ‘Colorao’ estará en el Estadio Nacional donde varias veces fue ovacionado con la ‘bicolor’, pero esta vez estará en calidad de rival frente al equipo del cual es hincha.

Se le pensaba hacer entrega de una placa recordatoria y una camiseta como parte del homenaje por su trayectoria, sin embargo este gesto no obtuvo luz verde. ¿La razón? Según las normas de la Conmebol, este tipo de actividades no están permitidas antes de los cotejos. Ante este panorama y como salida para que no se trunque este reconocimiento de Alianza Lima a Paolo Guerrero, se le entregará los distintivos de manera interna.

Alianza Lima vs Inter de Porto Alegre: ¿A qué hora se juega el partido por Copa Libertadores?

El Alianza Lima vs Internacional, será uno de los cotejos que tendrá la Copa Libertadores 2019, está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.