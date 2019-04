Posible salida de Russo de Alianza no sería por resultados, Fox Sports revela lo inesperado [VIDEO]

Un dato revelador cambiaría la razón por la cual Miguel Ángel Russo dejaría Alianza Lima. En las últimas horas empezó a circular la información de que el estratega argentino afrontaría su último partido en el banquillo blanquiazul cuando enfrente al Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores 2019. Todo apuntaba a que esta decisión recaería a raíz de la racha negativa, sin embargo un dato acaba de salir a la luz para darle un giro inesperado al tema.

A través de los micrófonos de ‘Fox Sport Perú’, Peter Arévalo, quien maneja fuentes dentro de la interna de Alianza Lima dio detalles sobre la posible salida de Miguel Ángel Russo. El periodista deportivo reveló que la idea del argentino de dar un paso al costado en tienda ‘íntima’ viene luego después del partido frente a River Plate en Argentina.

“En el último viaje realizado en Buenos Aires de parte de Alianza, Russo se queda unos días, Russo tiene una reunión con sus médicos que le han recomendado que por el tema de su enfermedad no puede estresarse, no puede estar atravesando por estos momentos, de estrés, preocupación, porque la enfermedad puede volver..”, comentó Arévalo.

“Incluso dentro del comando técnico alguien comentó que el proceso se corte antes de tiempo, antes de lo estipulado”, añadió el periodista deportivo.

Como se sabe, el estratega argentino superó años atrás el cáncer de próstata. “Nunca me di por vencido, yo creo que el mayor problema es cuando uno entra en el tema de depresión y en algún momento uno flaquea, pero es solo un segundo, después sales. La verdad siempre estuve vivo. Con la operación estuve muy tranquilo, con la bacteria decía que no me podía morir por esto. No es justo, como me va a matar algo que no puedo ni ver”, confesó en su momento el DT luego de superar la enfermedad.