Manchester City derrotó al United 2-0 y se acerca al título de la Premier [RESUMEN]

Manchester United recibió a Manchester City en Old Trafford por la jornada 31 de la Premier League, y sucumbió ante la superioridad 'cityzen' por 2 goles a 0. Los tantos de la victoria fueron anotados por Bernardo Silva (54') y Leroy Sané (66').

Con este triunfo, Manchester City mantiene la punta de la Premier League con una unidad encima del Liverpool, a falta de 3 fechas por jugar. De ganar estos últimos 3 encuentros, el Manchester City se coronará campeón.

Final del partido

89' Doble cambio en el City. Sergio Agüero es sustituido por Gabriel Jesus. También se retira Ilkay Gündogan y entra Danilo.

83' Entra Anthony Martial en Manchester United, se retira del partido Jesse Lingard

79' Tiro libre indirecto! Bernardo Silva tocó el balón con la mano.

75' Romelu Lukaku engancha un disparo tremendo hacia la izquierda de la portería. Ederson se anticipa y para brillantemente.

72' Andreas Pereira es sustituido por Romelu Lukaku.

66' ¡GOOOOOOOL! Manchester City anota un gol de jugada por intermedio de Leroy Sané

64' Oportunidad para Manchester United. Paul Pogba dispara y contiene Ilkay Gündogan.

60' Ilkay Gündogan realiza una infracción sobre Chris Smalling.

56' Y ahora Lingard no acierta a rematar con Ederson ya batido. Cómo se pone el encuentro.

56' Qué oportunidad para Sergio Agüero. El balón pega en el poste.

54' GOOOOOOOOL DEL MANCHESTER CITY. Conduce Bernardo Silva y su remate ajustado al poste supera a De Gea. El United se convierte en nuevo líder de la Premier.

50' Se retira Fernandinho por lesión y en su lugar se prepara para entrar Sané

50' Paul Pogba dispara al arco! Pero Fernandinho se queda con el balón!

48' Jesse Lingard ejecuta un Tiro de esquina para Manchester United.

Inicio del segundo tiempo.

Final del primer tiempo.

45' Entrada muy dura de Lingard sobre Gundogan con los tacos por delante. Se queda sin sanción.

44' Fantástica combinación del City dentro del área. Silva, Agüero y Sterling, cuyo remate fue directo a las manos de De Gea. La mejor ocasión del conjunto de Guardiola hasta el momento.

44' Infracción de Luke Shaw sobre Ilkay Gündogan! El juez marca tiro libre

43' David Silva dispara! Pero el remate es atajado por David De Gea!

42' Infracción de Ilkay Gündogan sobre Paul Pogba! El juez marca tiro libre.

40' Saque de meta de David De Gea.

39' Falta de Fred sobre Sergio Agüero! El juez marca tiro libre.

36' Saque de meta de David De Gea.

33' Ilkay Gündogan ejecuta un Tiro de esquina para Manchester City.

31' Saque de banda para Manchester United, lo ejecuta Ashley Young.

