MMA: Combate Américas, empresa de Alberto Del Río, llega a Perú en mayo

La empresa de artes marciales mixtas (MMA) Combate Américas busca expandir sus territorios y dará su primer show en Sudamérica. Lima ha sido la ciudad elegida para ello y el evento ya tiene fecha, será el 31 de mayo en el Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla.

Oficiales de la compañía describen el evento como 'el más grande show de MMA en la historia hecho en el Perú', además que será el tercer país en albergar a Combate Américas luego de Estados Unidos y México.

"Desde que establecimos los shows televisados de Combate Américas con fuerza en Estados Unidos y México, pusimos nuestros ojos en Perú, una gran plaza para fanáticos ávidos y buenos peleadores que buscan tener en Lima el evento de MMA más grande que se haya visto en el país", aseguró el CEO de Combate Américas, Campbell McLaren.

Este evento contará con la presencia confirmada (por el momento) de 7 peleadores peruanos. El evento estelar será un combate entre el crédito nacional Rolando Bedoya (11-1) contra el mexicano Daniel Zellhuber (7-0) en un duelo de la categoría ligera (70 kg.).

La cartelera hasta el momento está determinada de la siguiente manera:

- Rolando Bedoya (Perú) vs Daniel Zellhuber (México)

- Pablo Villaseca (Chile) vs Marlon González (Perú)

- Maria Paula Buzaglo (Perú) vs Alitzel Mariscal (México)

- Andres Ayala (Colombia) vs Renzo Mendez (Perú)

- Eduardo Torres (Chile) vs Rodrigo Vera (Perú)

- Dana Zighelboim Grau (Perú) vs Jennifer Gonzalez (Chile)

- Kevin Moreyra (Perú) vs David Martinez (Chile)

El actual presidente de Combate Américas es el exluchador de WWE Alberto Del Río, aunque por el momento se desconoce si el gladiador mexicano llegará a nuestro país.