Sporting Cristal vs Godoy Cruz EN VIVO: partido clave para los celestes en la Copa Libertadores 

Sporting Cristal vs Godoy Cruz se enfrentan HOY por la quinta jornada de la Copa Libertadores. Este cotejo se desarrollará en el Estadio Malvinas de Mendoza desde las 7:30 p. m. (hora peruana) y 9:30 p. m. (hora de Argentina).

El técnico rimense Claudio Vivas no podrá contar con Edinson Chávez por una lesión y Jorge Cazulo por acumulación de tarjetas amarillas, pero sí tendrá en sus filas a Christopher Gonzales, quien se recuperó de su lesión.

Sporting Cristal venció en la fecha pasada de la Copa Libertadores a Universidad de Concepción en Lima, pero también está obligado a vencer a Godoy Cruz para obtener el pase a octavos de final, de lo contrario el equipo bajopontino quedaría fuera del torneo y tampoco aspiraría a la Copa Sudamericana.

Godoy Cruz tiene solo tres puntos en el torneo producto de igual cantidad de empates y una derrota en cuatro fechas. Sin embargo, llega con el ánimo a tope a este choque luego de haber vencido a Patronato por penales y logró clasificar a octavos de final de la Copa de la Superliga Argentina.

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz: horarios en el mundo

Perú - 7:30 p.m.

México - 7:30 p.m.

Ecuador - 7:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

Bolivia - 8:30 p.m.

Chile - 8:30 p.m.

Paraguay - 8:30 p.m.

Argentina - 9:30 p.m.

Uruguay - 9:30 p.m.

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz: probables alineaciones

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Nahuel Arena, Diego Viera, Tomás Cardona y Facundo Rodríguez; Ángel González, Hernán Bernardello, Kevin Gutiérrez y Agustín Verdugo; Victorio Ramis y Santiago García. Director técnico: Lucas Bernardi.

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo y Jair Céspedes; Cristian Ortíz, Jesús Petrell, Horacio Calcaterra y Fernando Pacheco; Cristian Palacios y Emanuel Herrera. Director técnico: Claudio Vivas.

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz EN VIVO por Internet: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido por la Copa Libertadores 2019?

Si quieres ver el Cristal vs Godoy Cruz EN VIVO por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.