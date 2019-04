Barcelona vs Alavés EN VIVO por la jornada 34 de la Liga Santander

Barcelona visitará a Alavés en el estadio Mendizorroza en Vitoria EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por DirecTV o beIN Sports) HOY martes desde las 2:30 p.m. (hora peruana) en partido correspondiente a la fecha 34 de la Liga Santander. Recuerda que podrás seguir las incidencias y ver el minuto a minuto del compromiso vía LaRepublica.pe.

Este encuentro podría acercar más a Barcelona del título español, a cinco fechas de terminar la Liga Santander pues los 11 puntos de diferencia con el segundo lugar lo perfilan ya casi campeón de la temporada, aunque para ello debe ganar este y el duelo ante Levante.

Por lo cual, el equipo de Ernesto Valverde buscará que el trofeo se asegure lo ante posible en el Camp Nou, pues el entrenador de los ‘culés’ no guardará ninguno de sus elementos y ubicará a su tridente de temer con Coutinho, Messi, Suárez.

"Para cualquiera es importante ganar la liga (...) La gente lo ve desde fuera y piensa que es sencillo. La queremos ganar, pero hay que ganarla. Jugamos contra un equipo que tiene la posibilidad de jugar en Europa. Nuestro objetivo es ganar y luego ya veremos", expresó Valverde.

Por su lado, el cuadro de Alavés no dejará que el camino de la gloria del Barca sea tan sencillo y apelará a su condición de local para sacar adelante el duelo y retener los puntos que le otorgarían el pase a la Europa League de la próxima temporada.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Alavés EN VIVO por la Liga Santander:

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Coutinho, Messi, Suárez.

DT: Ernesto Valverde

Deportivo Alavés: Pacheco; Aguirregabiria, Ely, Laguardia, Duarte; Tomás Pina, Manu García, Wakaso o Darko; Jony, Guidetti, Rolan.

DT: Abelardo Fernández

Barcelona vs Alavés EN VIVO: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga Santander?

El emocionante encuentro entre Barcelona vs. Alavés está programado para las 2:30 pm. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 1:30 pm. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 4:30 pm. Además en España será a las 9:30 pm.

Guía de canales del Barcelona vs Alavés EN VIVO por la Liga Santander:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Botsuana: SuperSport 7

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: Facebook Live, Radio Barca, Bet365

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: Movistar+, beIN LaLiga, beIN Sports Connect España

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, Fanatiz USA

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Horarios del Barcelona vs Alavés EN VIVO por la Liga Santander:

México 1:30 pm.

Perú 2:30 pm.

Ecuador 2:30 pm.

Colombia 2:30 pm.

Bolivia 3:30 pm.

Venezuela 3:30 pm.

Argentina 4:30 pm.

Chile 4:30 pm.

Uruguay 4:30 pm.

Paraguay 4:30 pm.

Brasil 5:30 pm.

España 9:30pm.

Barcelona vs Alavés EN VIVO por Internet: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

