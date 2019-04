'Puma' Carranza lanza fuerte calificativo contra Leao Butrón [VIDEO]

Sin pelos en la lengua y muy a su estilo, José Luis Carranza se refirió a Leao Butrón con una serie de calificativos tras recordar que el portero de Alianza Lima se burló de los hinchas de Universitario de Deportes cuando consiguió el título del torneo peruano el 2017.

El 'Puma' Carranza no se quedó callado y arremetió contra el '1' del club de Miguel Ángel Russo, cuando le mencionaron un episodio en el que fue involucrado por burlarse -supuestamente- de los 16 años que Alianza Lima llevaba sin campeonar.

“Yo nunca he salido con un letrero. No me gusta faltar el respeto a nadie. Yo no soy como el tarado de Butrón. Yo soy respetuoso, no me tengo que meter en esa parte porque hay familias y porque esto es un deporte”, enfatizó el excapitán de Universitario a 'Pasión Popular'.

Pero no fue todo, además Carranza aseguró que la atención de Leao Butrón debería estar puesta en la titularidad del arco de Alianza Lima, dejando en claro que bajo su opinión, hay un tema de resentimiento con Pedro Gallese, portero de la Selección Peruana.

“Butrón es sonso. Él quiere ser heroé de Alianza. Mejor que se preocupe que ha llegado un arquero de la selección, que ha marcado diferencia, nos ha llevado al Mundial. Hay que reconocer que acá hay un resentimiento con Gallese, es penoso lo que hacen”, expresó el 'Puma'.

Además, sobre José Guillermo del Solar dijo: “Era mi amigo pero las cosas son claras. Yo camino por la calle tranquilo, no me escondo. Puede tener plata o no, pero hay personas que tienen mucho dinero Hay personas que no pueden porque son infelices en la vida”, finalizó.