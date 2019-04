La penosa confesión de Higuaín por las críticas: "Me daba miedo salir a la calle"

Nadie niega la relevancia de Gonzalo Higuaín, tanto en los clubes donde jugó como en la selección argentina; no obstante, en el epílogo de su carrera deportiva, el 'Pipita' confesó a ESPN que se sentía frustrado, muchas veces, por no poder hacer una vida normal en la calle, debido a la acidez de sus críticos.

En el programa 'Hablemos de Fútbol', Higuaín dijo: "Siempre me arrepentí de refugiarme y no salir por miedo a lo que me pudieran decir. Hay gente que hace daño y cosas malas, que sale sin vergüenza". Asimismo, alzó su voz de protesta porque, según sus convicciones, los jugadores de fútbol no deberían temer a nadie. "Nosotros no matamos", sentenció el '9'.

Además, el actual delantero del Chelsea, indicó que su familia fue clave para perder el miedo. "Hice ese click con mi mujer y mi hija... Yo me decía: ¿que culpa tienen? Tuve un arrepentimiento con mi mamá y mi papá, que cuando venían, por culpa mía, no salíamos. Mi mujer fue una gran ayuda para salir a la calle y sin miedo a nada. De las cosas que más agradecido estoy de haber hecho", mencionó.

"Cuando empecé a entender eso, salí y viví más. ¡Y lo agradezco, porque, de no ser así, se te va la vida! Cuando te das cuenta, tienes 40 o 50 años y lo que pasó atrás ya no vuelve", agregó Higuaín.

Líneas más adelante, se refirió a los sacrificios que debe hacer un profesional del balompié. “Siempre dicen 'con el dinero que ganan...', pero los amigos no se pueden comprar. Yo hace 14 años que paso cumpleaños y navidades con gente distinta", añadió. También sostuvo que la relación con su madre es muy especial, pero 15 horas de viaje los separan, al momento que desean verse.

A pesar de ello, el ariete del Chelsea aseguró que todo lo malo ha quedado atrás y se siente dichoso de haber jugado en las ligas más competitivas.

"Jugué tres mundiales y Copas América. A los 5 años no me imaginaba ni un 10% de esto y lo logré, ¿Para qué me voy a preocupar de lo que dicen?”, enfatizó el exatacante de la selección 'albiceleste', consciente que está en las últimas etapas de su idilio con el esférico.

La despedida del goleador argentino