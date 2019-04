Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN VIVO con Yoshimar Yotún: igualan 0-0 por la Liga MX

VER EN VIVO | Cruz Azul vs. Pumas se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía TDN) | YouTube | Cruz Azul vs. Pumas por Internet Gratis | por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga MX. Este cotejo se desarrollará en el Estadio Azteca desde las 7:00 p.m. (hora peruana) y 6:00 p.m. (hora de México). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Cruz Azul vs Pumas UNAM EN VIVO ONLINE: sigue el minuto a minuto

Cruz Azul vs Pumas UNAM: alineaciones confirmadas

Esta es la alineación de La Máquina presentada por @calientesports con la que enfrentará a Pumas.

Los jugadores suplentes son:

21. J. Peláez

27. J. Madueña

20. A. Gutiérrez

14. M. Domínguez

13. J. Rodríguez

28. M. Zúñiga

7. M. Cauteruccio

La 'Máquina Celeste', que dirige el portugués Pedro Caixinha y donde es titular el peruano Yoshimar Yotún, lleva 7 jornadas sin conocer de derrotas (3 empates y 4 victorias), y la fecha anterior igualó sin goles contra el América.

En tanto, Pumas UNAM vienen de vencer por 1-0 a los Xolos del Tijuana y gracias a esa victoria se colocaron en la duodécima posición con 16 unidades, todavía con alguna opción de alcanzar la siguiente fase.

¿Dónde ver EN VIVO el Cruz Azul vs Pumas por la Liga MX?

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Liga MX, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios del Cruz Azul vs Pumas HOY EN VIVO ONLINE por la Liga MX

México: 6:00 p. m.

Perú: 7:00 p. m

Ecuador: 7:00 p. m.

Colombia: 7:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton): 6:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p. m.

Venezuela: 8:00 p. m.

Argentina: 9:00 p. m.

Chile: 9:00 p. m.

Uruguay: 9:00 p. m

Cruz Azul vs. Pumas: alineaciones probables

Cruz Azul: José Corona, Pablo Aguilar, Adrián Aldrete, Julio Domínguez, Igor Lichnovsky, Yoshimar Yotún, Edgar Méndez, Orbelin Pineda, Roberto Alvarado, Milton Caraglio, Martín Cauteruccio.

Pumas: Alfredo Saldívar, Luis Quintana, Pablo Jaquez, Alan Mozo, Idekel Domínguez, Ignacio Malcorra, Martín Rodríguez, Kevin Escamilla, Andrés Iniestra, Felipe Mora, Carlos González.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Cruz Azul vs Pumas?

Si quieres seguir en Internet el Cruz Azul vs Pumas, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.