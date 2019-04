Zidane: "Mi energía está en el próximo año; no estoy quemado"

El clima amargo que se gestó en la cúpula del Real Madrid todavía no da brazadas hacia la superficie desde que cesaron a Santiago Solari —de reprochable campaña— para volver a llamar a Zinedine Zidane. Los cambios requeridos en el club 'merengue' vienen sumados al esfuerzo psicológico de aceptar los títulos perdidos en la temporada 2018-2019; así lo entiende el francés.

En una conferencia de prensa, 'Zizou' aseguró que los integrantes del plantel siempre quieren ganar, aunque este año todo haya sido más esquivo. "Nos queda un mes y pico de competición. Mi mente está aquí, pero también mi energía está en el próximo año. No estoy quemado", expresó el ex campeón mundial en Francia 1998.

Al preguntarle si existe la posibilidad de una purga en el plantel, Zidane aceptó que habrá cambios; sin embargo, no soltó nombres específicos y criticó a la prensa. "Sí (se irán algunos), pero no te voy a decir nada. Es porque al final tú hablas de una cosa y sale lo que a cada uno le interesa. Te voy a hablar de lo buenos que son los jugadores y los mejores están aquí", declaró.

"Siempre el Madrid busca los mejores y hay que aceptar que este no ha sido el mejor año. Y hay que cambiarlo. Pero no voy a decir más, porque si no mañana...", añadió 'Zizou', dejando los toperoles en alto, de manera alegórica.

Más adelante, la prensa le inquirió sobre la llegada de Kylian Mbappé, actual extremo-delantero del PSG, y el entrenador del Madrid respondió —no ocultando sus rasgos de incomodidad—: "Estamos en eso y lo hablaremos en su momento. Lo que tenemos que hacer ahora es hablar de lo que queda. Con el club hablaré de los perfiles de los jugadores porque sé perfectamente lo que quiero, pero no lo voy a decir ahora".

En la parte final de la conferencia de prensa, se dio un respiro para charlar acerca del VAR. El mandamás de 'la Casa Blanca' señaló la buena intención de la tecnología de videoarbitraje, con el fin de esclarecer los temas dudosos; no obstante, le pareció rara una que otra repetición emitida..

Este domingo, Real Madrid (3°) enfrentará en el Santiago Bernabeu al Athletic de Bilbao (7°) por la fecha 33 de LaLiga Santander. El conjunto vasco viene de escalar varias posiciones y en la jornada pasada superó por 3-2 a Rayo Vallecano.