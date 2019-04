“Lima 2019 es un punto de partida”

“Soy un apasionado al deporte desde toda mi vida”, con esas palabras inició Sebastián Suito una extensa charla, en la que dejó en claro que desea plasmar toda su experiencia en el Instituto Peruano del Deporte. El expresidente de la Federación Deportiva Peruana de Muaythai entre los años 2013 y 2016, y vicepresidente entre los años 2009 y 2013, tomó las riendas del ente en enero de este año y ya cuenta con resultados favorables.

¿Cómo encontró el IPD?

A los deportistas bastante motivados por los Panamericanos y los Parapanamericanos. Ellos ven esto como una gran oportunidad para que los reflectores se direccionen hacia ellos, pero eso no basta. Hay muchas cosas que se tienen que perfeccionar en parte de la gestión administrativa, profesionalización deportiva. La modernización y el progreso nunca van a encontrar un punto en el que se detienen.

¿Hubo cambios administrativos a su llegada?

Trabajo con mis directores, con mis órganos de línea y administrativos, gente en la que confío tremendamente. Hubo cambios.

¿Por qué Carlos Zegarra no sigue en el IPD?

Es una persona que aprecio, siempre estoy en contacto con él, es alguien con quien me agrada hablar porque su conocimiento es bastante amplio sobre sistema deportivo. Lo que nos une es un objetivo en común, él me dijo sus motivos pero no los voy a comentar porque son estrictamente personales.

¿Está al tanto de los problemas que existen en algunas federaciones?

Hay problemas que el IPD no puede solucionar y están más en manos de las federaciones por términos normativos , leyes que tenemos que respetar porque lo que tiene primar es el principio de la legalidad. Siempre vamos a encontrar problemas, pero la idea hoy es enfocarnos en las cosas positivas, los logros.

¿Cuáles son?

Por primera vez en este trimestre, de las cincuenta y tantas federaciones, 44 de ellas ya cuentan con su desembolso respectivo para invertir en sus deportistas. De esas, 35 federaciones, de las 38 panamericanas, ya cuentan con su desembolso. Ecuestre y canotaje ya cuentan con sus grupos de trabajo y están a punto de recibir su desembolso. En estas épocas del año pasado, solo seis o siete federaciones tenían una resolución para recibir subvención.

Entonces, ¿han tenido sus subvenciones a tiempo pensando en Lima 2019?

Todo el año pasado los deportistas han recibido subvenciones; en febrero, la mayoría de las federaciones ya contaba con ellas. Yo llegué en enero de este año y nos hemos dedicado para que esto salga. Fruto de ello es que en los Juegos Sudamericanos de Playa se obtuvieron 19 medallas de las cuales 13 son de oro.

El dinero es importante, hay deportistas que hacen actividades para ir a un torneo...

Yo he participado en una federación y también hice eso. Ahí hay que buscar la forma de trabajar mejor con la empresa privada, ellos también juegan. Hay que estar involucrados todos, descentralizar, porque si todo se centra en el IPD es una tarea titánica e imposible.

¿Se reunió con los deportistas top?

He ido a la Videna muchas veces para conversar con ellos, me gusta decirles que son campeones, que la casa se respeta, que la cabeza debe estar puesta en la medalla por más que no se logre, porque eso es el resultado de un largo trabajo, pero quiero ver su compromiso.

¿Cuál es el objetivo en Lima 2019?

En Toronto logramos 12 medallas, hoy el sueño es bastante grande. Estamos convencidos de romper un récord. Hemos logrado casi 150 medallas en lo que va del año en diferentes torneos. Lima 2019 dejará un gran legado en cuanto a infraestructura, pero también un legado deportivo que es lo más importante.

¿Cuál es el trabajo que se hará tras los Panamericanos y Parapanamericanos?

Mi propuesta es modernización del IPD, el deporte como eje de integración y la descentralización del deporte. Ya hemos creado el grupo de trabajo post Lima 2019, ya estamos elaborando los planes para la ocupación de esa infraestructura. Además, estoy creando la coordinación de proyectos normativos que se va a dedicar única y exclusivamente a identificar cómo podemos modernizar todo nuestro sistema legislativo. Existe vida después de Lima 2019, es nuestro punto de partida no el de llegada. ❖

