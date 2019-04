Hincha viajó 28 horas hasta Alemania para ver a su equipo pero se confundió de ciudad

Un hincha de portugués viajó en auto cerca de 2 mil 861 kilómetros hasta Alemania para ver el encuentro por cuatros de final de su equipo favorito, Benfica, ante Eintracht Frankfurt por la Europa League. El joven de nombre Álvaro Oliveira compartió en su cuenta de Instagram todo su recorrido, el cual se convirtió en su peor pesadilla por una insólita razón.

El hincha de Benfica tuvo un viaje de 28 horas hasta y por Alemania junto a su amigo, todo para presenciar el partido que se realizaba en la ciudad Frankfurt am Main; sin embargo, a los jóvenes les falló el Google Maps y terminaron perdidos tras equivocarse de dirección.

Frankfurt y Benfica se enfrentaron el jueves último por pasar los cuatros de final de la Europa League, quedando el partido 2-0 en favor del equipo alemán. Este partido no lo pudo presenciar Álvaro Oliveira ni su amigo, ya que en vez de ir a la cita futbolística, se perdieron en el camino.

En las imágenes que compartió el hincha portugués en Instagram se logra ver el recorrido que haría con ayuda de Google Maps. El chico colocó en la aplicación la ruta a recorrer: 3000 kilómetros desde Amadora, Portugal, hasta París donde pasaría la noche y luego a Frankfurt.

So some Benfica fans are traveling to the wrong City of Frankfurt. They went to Frankfurt (Oder) in Eastern Germany instead of Frankfurt (Main). Oh boy. #SGEBenfica pic.twitter.com/NotG37jft3