Miguel Ángel Russo habló por primera vez sobre su supuesta salida de Alianza Lima [VIDEO]

Los malos resultados de Alianza Lima tanto en Copa Libertadores como en la Liga 1, generaron una serie de especulaciones en las que el principal protagonista era el director técnico Miguel Ángel Russo y su continuidad en el club.

En conferencia de prensa, el estratega argentino se refirió por primera vez a una supuesta salida del equipo 'íntimo', versión que se especuló en diversos medios de comunicación. Russo fue contundente en su respuesta.

“No pienso en eso [en que su contrato no se cumpla]. Solo pienso en mejorar. Tenemos que mirar hacia adelante. Por eso me he mantenido tanto tiempo”, fue la respuesta del técnico 'blanquiazul'.

Russo, además, recibió el espaldarazo de Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima, quien aseguró en Radio Ovación que el puesto del técnico está asegurado. "Alianza es un club que siempre ha mostrado respeto por los técnicos, por la institución, todos los entrenadores han tenido contratos por un año. No hay que preocuparse de eso, Russo tiene contrato hasta fin de año y se va a cumplir", señaló.

Por otro lado, Russo explicó el senitr del plantel sobre esta mala racha de resultados. “De esto se sale con trabajo. Tenemos mucha ansiedad. No me gusta estar en esta situación, a nadie, en realidad", agregó el entrenador en la conferencia dictada luego de los entrenamientos de esta mañana.