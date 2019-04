Nicolás Córdova sobre agresión que recibió en Matute: "Se debió suspender el partido"

Universitario de Deportes venció a Alianza Lima en el clásico el lunes pasado, pero las repercusiones de este encuentro todavía siguen. La agresión que recibió Nicolás Córdova por parte de hinchas aliancistas es algo que se encuentra en investigación y por el cual el club de Ate pide una sanción.

El entrenador chileno habló sobre este incidente en conferencia de prensa este martes, donde aseguró que el partido debió suspenderse por este incidente. Córdova recibió unos botellazos que lanzaron algunos fanáticos 'blanquiazules' desde la tribuna en Matute.

"Supe que se me criticó mucho por cruzar el campo por la mitad. Se me sugirió ir a la tribuna, y yo no sé que hubiese sucedido si iba allí. Y se me sugirió pasar por el costado de la cancha, y tampoco sé que hubiese pasado. Es lamentable porque en condiciones normales, en cualquier parte ese clásico se debió haber suspendido", manifestó el técnico de Universitario.

Nicolás Córdova señaló que pese a lo ocurrido, no tiene una mala opinión de toda la hinchada blanquiazul. Para el técnico 'crema' esto va más allá del deporte.

"Son cosas que tienen que ver con la sociedad, más que con un equipo de fútbol. No puedo juzgar a toda la hinchada de Alianza porque sería muy injusto. Por cinco botellas (que le arrojaron) no puedo juzgar a una hinchada ni al club. Son gente que no entiende que esto es deporte y que no entiende el contexto", finalizó.

Universitario jugará este domingo con Sport Boys en el estadio Monumental por la fecha 10 de la Liga 1. Los 'cremas' están a 10 puntos del líder Binacional que tiene 24 puntos.