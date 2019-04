Inter vs Gremio: la increíble ocasión de gol que falló Paolo Guerrero [VIDEO]

Paolo Guerrero estuvo muy cerca de convertir el primer gol del Internacional vs Gremio, el cual se juega en la Arena do Grêmio por la final de vuelta del Campeonato Gaúcho 2019. El experimentado delantero recibió un gran centro por la banda izquierda, pero no supo aprovecharlo.

El Inter de Porto Alegre la venía pasando mal ante Gremio, ya que el conjunto local había impuesto su juego y dejaba espacios en defensa. Eso fue aprovecho por los 'Colorados' —a los 38 minutos del primer tiempo— por intermedio de Iago, quien aprovechó un pase para llegar libre al área rival.

El jugador del Internacional envió un centro para Paolo Guerrero, quien estaba prácticamente en el área chica listo anotar para anotar el 1-0 en la final del Campeonato Gaúcho 2019; sin embargo, tal como se aprecia el video compartido por la cuenta de Twitter del elenco visitante, el 'Depredador' no cabeceó cómodo y mandó el balón fuera del campo.

Internacional vs Gremio: la clara ocasión de gol que falló Paolo Guerrero

(GRExINT) 0x0 - ⏰ 38'/1T: De novo ele! Iago faz o cruzamento e Guerrero completa de cabeça. A bola sai pelo lado, mas a arbitragem já assinalava falta do camisa 9. #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/rQQ520sQyp — S. C. Internacional (@SCInternacional) 18 de abril de 2019

Internacional vs Gremio: Paolo Guerrero tuvo otra chance de abrir el marcador

Minutos antes de ese fallo, Paolo Guerrero tuvo otra oportunidad para decretar el primero del Internacional vs Gremio. Como se puede ver en el clip que se subió a YouTube, el máximo goleador histórico de la selección peruana conectó el balón con golpe de cabeza y el portero de Gremio tuvo que esforzarse para evitar el tanto.