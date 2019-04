Futbolistas peruanos se pronuncian tras el suicidio del expresidente Alan García [FOTO]

Este miércoles el Perú amaneció con la noticia del deceso del expresidente Alan García a causa de un suicidio. Esta es el tema del que todos hablan en el territorio nacional como en el extranjero. El fútbol peruano no fue ajeno ajeno a este hecho y algunos jugadores que militan en la Liga 1 2019 se pronunciaron vía Twitter.

Uno de ellos fue Salomón Libman, actual guardameta del Sport Huancayo, que mediante su red social compartió un ‘tuit’ de la periodista Juliana Oxenford. “Mis condolencias a los familiares y amigos de Alan García”.

Mis condolencias a los familiares y amigos de Alan García . — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) 17 de abril de 2019

Otro de los jugadores que se pronunciaron sobre el suicidio del expresidente del Perú fue el arquero del UTC de Cajamarca, Erick Delgado, quien fue un poco más crítico al emitir su opinión en su cuenta en Twitter.

“Ha muerto no soy Aprista ni me gusta la política pero veo gente escribiendo tantas tonterías que estoy tristemente sorprendido. Q.E.P.D. si hizo el de arriba lo juzgará porque de esa nadie la libra”, escribió el golero de 36 años.

Ha muerto Alan no soy Aprista ni me gusta la política pero veo gente escribiendo tantas tonterías que estoy tristemente sorprendido!

Q.E.P.D si hizo mal el de arriba lo juzgara porque de esa nadie la libra. — Erick Delgado (@ErickDe1) 17 de abril de 2019

Marcio Valverde también se pronunció en las redes sociales y cuestionó que se eleve al nivel de “héroe” al exmandatario.

“No celebro la muerte de nadie, ¿pero quererlo dejar como héroe?...”, escribió el centrocampista de Sport Huancayo.

No celebro la muerte de nadie, pero quererlo dejar como héroe? No j...n pues — Marcio Valverde (@marciovz) 17 de abril de 2019

Incluso un personaje conocido del torneo peruano se dio tiempo para emitir sus pensamientos en las redes sociales. Claudio Techera, técnico uruguayo que trabajó con el Juan Aurich, Melgar y Sport Boys hizo un llamado en Twitter.

“La justicia no te hace culpable de nada, te hace responsable de tus actos”, escribió primero. “Para los jóvenes que creen que el dinero es todo en la vida es una falacia, lo único que no tiene precio es el afecto y la honradez.... cuidado, no siempre al final del túnel encontrarás la luz... hay veces que está oscuro...” finalizó.

